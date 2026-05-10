In Calabria e nel nostro territorio esistono scuole di qualità che vanno conosciute, sostenute e raccontate meglio. Tornare a parlare bene delle nostre scuole, dei docenti, degli studenti e delle intere comunità educanti significa ricostruire senso di appartenenza, fiducia e voglia di investire nella propria terra. Il Majorana di Corigliano-Rossano è una di queste, una scuola d’avanguardia, capace di dimostrare che anche nella provincia di Cosenza esistono esperienze formative di altissimo livello.

È stato, questo, uno dei passaggi principali evidenziati dal Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, che nei giorni scorsi, su invito del Dirigente scolastico Saverio Madera, ha visitato i diversi plessi dell’Istituto Alberghiero-Agrario-Industriale Majorana, conoscendo direttamente tutti i laboratori, le aule, le serre, le cucine e tutti gli ambienti di produzione insieme agli studenti. Insieme al Presidente c’era anche il funzionario della Provincia Gianluca Salvatore Straface ed il consigliere provinciale Giuseppe Turano che ha definito il Majorana motivo di orgoglio per la Città, per il territorio e per l’intera provincia, rafforzando il riconoscimento istituzionale verso una scuola capace di produrre competenze, fiducia e capitale umano per lo sviluppo locale.

Nella sede dell’Industriale, in via Nestore Mazzei, il Presidente Faragalli ha assistito, tra le altre, anche alle attività degli studenti nel laboratorio di Robotica, dove era in corso un progetto tra tecnologia e umanesimo su una parete di muschio vivo monitorata da sensori per favorire benessere e attenzione. Nel plesso dell’Alberghiero in contrada Frasso il Presidente ha visitato poi le sale e le cucine, dove quotidianamente si sperimentano ricette con materie prime a km0, prodotte nell’adiacente azienda agricola speciale dell’Agrario. È proprio qui, in mezzo alle erbe officinali curate dagli studenti, che si è concluso lo speciale tour istituzionale. Faragalli ha avuto modo di conoscere la nuova sede inaugurata nel 2025 alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo ed impreziosita da qualche mese anche dalla cantina didattica, dove si produce il vino dai vigneti dell’Azienda agricola della scuola e che va ad aggiungersi al laboratorio di fermentazione per la birra artigianale. Lo stesso Presidente, dettosi a più riprese colpito dalla straordinaria qualità dei laboratori, ha infine espresso parole di elogio per gli spot ufficiali dei tre indirizzi, realizzati negli anni scorsi come compiti di realtà coinvolgendo direttamente studenti, comunità scolastica insieme a diversi professionisti del settore, riconoscendo nella qualità della comunicazione strategica un elemento decisivo anche per generare fiducia e reputazione positiva.

Nel ringraziare il Presidente e l’istituzione provinciale per aver dedicato un’intera mattinata all’Istituto, il Dirigente ha richiamato il metodo del Majorana: una scuola del fare, non delle lamentele. Il che – ha scandito Madera – non significa ignorare criticità e bisogni, ma scegliere un approccio costruttivo, fondato sul dialogo con le istituzioni, sulla valorizzazione di ciò che già funziona e sulla ricerca condivisa delle soluzioni. E questo – ha raccolto Faragalli – è esattamente l’atteggiamento che serve alle scuole: costruttivo e non demolitorio.

Insieme a Madera che ha ringraziato docenti, collaboratori e studenti, ad accompagnare il Presidente nel tour nei plessi scolastici c’era anche il comunicatore strategico Lenin Montesanto che, dopo aver presentato anche la progettazione ed i contenuti sottesi agli spot dell’Istituto, ha illustrato il complessivo percorso di rafforzamento reputazionale distintivo costruito negli ultimi anni attorno all’esperimento Majorana.

Coordinando visita, interventi e vivace botta e risposta tra gli studenti e il Presidente, Montesanto ha quindi evidenziato il valore aggiunto del metodo e della presenza capillare ed itinerante da subito preferito dal neo presidente. Attraverso il monitoraggio del patrimonio edilizio, infatti, il neo Presidente – ha sottolineato Montesanto – sta toccando con mano e valorizzando anche e soprattutto lo straordinario capitale umano che è la vera anima, il contenuto distintivo e dirompente del contenitore strutturale. Faragalli ha inoltre annunciato la volontà di tornare all’Istituto per l’inaugurazione del prossimo anno scolastico, dando continuità a un dialogo che punta a trasformarsi in collaborazione stabile.

Nel passaggio dedicato all’Agrario, nel dialogo costante e incalzante con il Presidente, Madera ha richiamato anche l’importante interlocuzione, consolidata in questi ultimi anni, tra la Scuola e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, più volte vicino alle tappe di crescita dell’Istituto e protagonista di una stagione regionale che sta restituendo centralità all’agricoltura calabrese, alla qualità delle produzioni, alla formazione agraria e agli sbocchi professionali dei giovani; una collaborazione che si inserisce nel percorso di recupero e rifunzionalizzazione degli spazi e dei terreni, trasformando l’azienda agricola scolastica in un laboratorio all’aperto.

Ma la visita del rappresentante dei sindaci in Provincia, come ha preferito presentarsi Faragalli agli studenti, è stata anche l’occasione per ricordare il riconoscimento ottenuto dall’Istituto all’Ercole Olivario Future, con l’extravergine biologico prodotto dagli studenti tra i migliori d’Italia. Un premio che – ha ricordato il Dirigente scolastico – vale doppio: perché arriva dopo pochi anni da una scuola che, pur disponendo di sei ettari di uliveto, acquistava olio all’esterno; e perché, come gli altri riconoscimenti regionali e nazionali del Majorana, non premia l’individualità del singolo studente, che spesso arriva a quei risultati perché ha avuto la possibilità economica familiare di sviluppare il proprio talento oltre la formazione curriculare, ma premia classi e comunità scolastica in un grande gioco di squadra. Insomma, una scuola popolare e straordinaria insieme, capace di parlare a tutti e di competere a livello nazionale; che non seleziona il talento in partenza, ma lo costruisce; che non si chiude nelle criticità, ma lavora per superarle.

La serie di visite si è conclusa con una degustazione nei campi. Proprio lì dove ad accoglierli c’erano pizze cotte nel forno a legna con farine dell’azienda agricola scolastica e birra alla mandorla di Amendolara prodotta anch’essa nel laboratorio scolastico di fermentazione, quale sintesi plastica della sinergia tra i diversi indirizzi: l’Agrario produce, l’Alberghiero trasforma, l’Industriale innova e supporta processi, strumenti e visioni.