Il mare come risorsa, opportunità e sfida per il futuro delle nuove generazioni. È attorno a questo tema che si è sviluppato l’incontro “Dalla teoria alla plancia… cenni di navigazione sull’economia del mare”, svoltosi nell’aula magna della sede Green dell’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano, frutto della collaborazione tra il presidente di Assonautica Cosenza, Domenico Nigro Imperiale, e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Cinzia D’Amico.

L’iniziativa ha visto una partecipazione attenta e coinvolta degli studenti, protagonisti di un momento di confronto con esperti e rappresentanti di diversi ambiti professionali. Numerosi gli interventi, tutti caratterizzati da elevato spessore tecnico e formativo.

Ad aprire i lavori è stato il dott. Imperiale, che ha evidenziato l’importanza economica del mare e, in particolare, del comparto della nautica da diporto. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire agli studenti una visione concreta delle opportunità professionali legate a questo settore, in continua crescita a livello nazionale e internazionale: dalla cantieristica navale alle attività operative nel diporto, fino al mondo del charter.

La dirigente scolastica ha sottolineato il valore dell’iniziativa per i diversi indirizzi tecnici dell’istituto, ribadendo la necessità di rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro. Un concetto ripreso anche dal prof. Leonardo Russo, che ha descritto simbolicamente un “ponte” tra formazione e professione, sostenuto da pilastri fondamentali: associazionismo, istituzioni, università e professioni tecniche altamente specializzate. Un ponte, ha evidenziato il docente, di cui gli studenti stessi sono i principali protagonisti.

Tra gli interventi istituzionali, quello del Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, Capitano di Fregata (CP) Tullio Arcangeli, che ha illustrato le attività della Guardia Costiera, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e al controllo delle attività portuali, fondamentali per contrastare abusi e illeciti.

Il tema della sostenibilità è stato approfondito dalla dott.ssa Valentina Basile del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, che ha richiamato l’attenzione sull’uso etico delle risorse marine. Attraverso immagini suggestive, ha raccontato la biodiversità del Mar Ionio, evidenziando al contempo le criticità legate ai cambiamenti climatici e all’impatto dell’attività umana, come la moria della gorgonia e la distruzione delle praterie di posidonia.

Il contributo accademico è proseguito con l’intervento del dott. Francesco Longo, professore ordinario di Impianti industriali presso l’UniCal, che ha presentato le eccellenze dell’ateneo e illustrato il nuovo corso di laurea in Tecnologie del Mare e della Navigazione, soffermandosi in particolare sui simulatori navali in dotazione all’università.

A chiudere l’incontro è stato il Capitano di lungo corso Alfredo Anemone, pilota dei porti di Corigliano e Crotone, che ha ribadito l’importanza della formazione e dell’addestramento nel settore marittimo, sottolineando la necessità di avvicinare sempre più giovani a un ambito professionale ricco di opportunità ma ancora poco esplorato.

Al termine dell’incontro, gli ospiti hanno visitato il laboratorio di carteggio e simulazione navale dell’indirizzo Trasporti e Logistica dell’istituto, esprimendo apprezzamento per le dotazioni tecnologiche e per l’approccio didattico innovativo, capace di coniugare teoria e pratica in modo efficace