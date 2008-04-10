L'Universitas Vivariensis di Cosenza, organizza da domenica 10 a giovedì 28 maggio 2026 la seconda edizione della Festa calabrese della Dottrina Sociale della Chiesa, un'iniziativa per ricordare la promulgazione (15 maggio 1891) dell'enciclica sociale di papa Leone XIII Rerum novarum, che ha iniziato la serie dei documenti della Dottrina Sociale della Chiesa; si attende che il prossimo 15 maggio, il nuovo pontefice papa Leone XIV promulghi un nuovo documento sociale. Quest'anno la Festa calabrese avrà come titolo "Il Leone della Pace", per l'incessante richiamo a una "pace disarmata e disarmante" come con insistenza sta richiamando i "potenti della terra" papa Prevost. Una festa con tanti eventi che vuole essere un sostegno agli sforzi "degli uomini di buona volontà" di non arrendersi alla spirale della guerra.

Oltre all'Universitas Vivariensis e al Centro studi calabrese "Cattolici socialità politica", con il patrocinio della BCC "Mediocrati" (1906-2026: 120 anni di fiducia); sono numerosi i partner della festa: Club Giovani soci Bcc "Mediocrati", Convegno di cultura "Maria Cristina di Savoia della Pre Sila, ANTEAS Cosenza, Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), ACLI Provinciali di Cosenza, Cisom gruppo di Cosenza (Ordine di Malta), La città del Crati, Ars Enotria, Sguardi ecologici, UCIIM sezione di Cosenza, Accademia Musicale della Calabria "Francesco Saverio Salfi", Pro Loco Sanpietrese, UNPLI (Unione nazionale Pro loco d'Italia) Calabria, Associazione Pensionati "Santino Imbrogno" San Pietro in Guarano, Associazione d'arte "Il graffio", Parola di vita, Radio Jobel, Biblioteca comunale Città di Bisignano, Caffè Arnone.

DOMENICA 10 MAGGIO 2026

Ore 10.30 ROSE. Passeggiata a piedi alla Centrale elettrica decardoniana sul fiume Arente. A Cosenza il ritrovo è alle ore 10 all’ingresso dell’A2; con auto proprie si raggiunge Rose; il punto di partenza è Sovarette Soprano, guidati da Luigi Fiorita e Pierluigi Serravalle. Pranzo al sacco sulle rive del fiume. Nel pomeriggio visita all’ex complesso monastico cistercense della Sambucina a Luzzi, guidati da Flavio Garritano, e a Timparello, per conoscere la storia di uno dei primi pentecostali calabresi.

Sul fiume Arente i contadini di don Carlo De Cardona, all’inizio del Novecento, realizzarono una centrale idroelettrica con la costruzione di un canale, tutto scavato a mano, per alimentare l’impianto; al termine dei lavori sulla sommità della centrale, posizionarono una croce in ferro (tutta di un pezzo). San Pietro in Guarano nel 1907 ebbe la luce liberando le famiglie dal giogo dei baroni; Cosenza avrà l’energia elettrica 7 anni dopo.

LUNEDI 11 MAGGIO 2026

Ore 18.30 COSENZA - Chiesa di Santa Teresa - davanti il portone in bronzo. Conversazione di Demetrio Guzzardi su Papa Leone XIII, tra santi e la grande devozione alla Madonna del Rosario. Introduce il parroco don Dario De Paola.

MARTEDI 12 MAGGIO 2026

Ore 19.00 COSENZA - piazza Duomo - Galleria “Il graffio”. Inaugurazione della mostra L’arte per la pace, rassegna a cura di Aurelio Morrone e Raffaella Piane. A seguire momento di convivialità (il pane multicolore) e musica. Espongono gli artisti: Raffaella Piane, Aurelio Morrone, Rosy Imbrogno, Francesca Campana, Assunta Mollo, Giuseppe Filosa, Carlo Furgiuele, Kevin Serafini, Luigi Greco, Giuseppe Vencia, Silvestro Todisco, Roberta Fortino, Gianni Generoso e Ivana Ruffolo.

MERCOLEDI 13 MAGGIO 2026

Ore 18.30 SAN PIETRO IN GUARANO - Sede Associazione pensionati. Presentazione del libro di don Sergio Ponzo Il Vangelo nella contemporaneità. Dottrina sociale della Chiesa dalla “Rerum novarum” di Leone XIII alla “Fratelli tutti” di Francesco. Introduce Vincenzo Settino.

GIOVEDI 14 MAGGIO 2026

Ore 19.00 COSENZA - Città dei ragazzi (entrata lato via Marconi, di fronte sede Rai). Visita guidata agli orti solidali dell’Anteas, con il presidente Benito Rocca. Al termine degustazione delle primizie... appena colte. Gli orti solidali (Jardins ouvriers - giardini operai) nascono in Francia per iniziativa di don Jules Auguste Lemire, seguendo l’insegnamento della Rerum novarum. Per il prete francese coltivare l’orto era una fonte di risorsa alimentare e un modo sano di trascorrere il tempo libero, al riparo dell’alcolismo e di altri vizi, allora molto diffusi.

VENERDI 15 MAGGIO 2026

Ore 10.00 CASTROVILLARI - via Umberto Caldora, 19. Inaugurazione sede cittadina MCL «don Carlo De Cardona», con Leonardo De Marco, presidente regionale MCL, Demetrio Guzzardi rettore Universitas Vivariensis e mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio.

Ore 19.30 COSENZA - piazza Parrasio, davanti il medaglione di papa Leone XIII. Lettura no stop dell’intera enciclica Rerum novarum; trasmessa in diretta su Facebook, sul canale “Le città del Crati” e su Radio Jobel (fm 93.3). Inizia la lettura dei 43 paragrafi, mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano.

SABATO 16 MAGGIO 2026

CITTA’ DEL VATICANO - Consegna a papa Leone XIV, da parte del presidente della BCC “Mediocrati”, Nicola Paldino e di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vice presidente della Conferenza episcopale italiana, del cofanetto con i primi 10 quaderni della collana “Studi e ricerche su don Carlo De Cardona e il Movimento cattolico in Calabria”, edito dalla casa editrice “Progetto 2000”.

DOMENICA 17 MAGGIO 2026

Ore 10.00 CITTA’ DEL VATICANO - Basilica di San Pietro, Santa Messa celebrata dal cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del papa per la Città del Vaticano.

Ore 12.00, Angelus di papa Leone XIV, in cui saluterà gli oltre 500 soci della BCC “Mediocrati” in visita a Roma per i 120 anni dell’istituzione della Cassa rurale di Bisignano.

LUNEDI 18 MAGGIO 2026

Ore 18.00 COSENZA via Panebianco, 274, Accademia Musicale della Calabria “Francesco Saverio Salfi”. Concerto dei giovani allievi dell’Accademia: La musica per la pace. Introducono e coordinano il maestro Antonio Lavoratore e il maestro Saverio De Luca.

MARTEDI 19 MAGGIO 2026

Ore 19.00 SPEZZANO PICCOLO - Sede PGS - Riflessioni sulla Laudato si’, l’enciclica di papa Francesco sulla “casa comune”. Saluti istituzionali: Francesca Pisani sindaco Casali del Manco; don Antonello Gatto, parroco, Loredana Lamacchia presidente PGS. Interventi Aurelio Morrone ecologista, Demetrio Guzzardi editore.

Ore 20.00 i libri sono il nutrimento della mente; distribuzione gratuita di volumi editi da Progetto 2000 e non dimentichiamoci della... dolcezza. Una fetta di pane e Nutella, con frasi di pace…

MERCOLEDI 20 MAGGIO 2026

Ore 19.00 CASTIGLIONE COSENTINO - Slargo “Don Carlo De Cardona” - Musiche e parole: Il leone, il ranocchio e gli altri animali. Don Carlo De Cardona spiegava così ai suoi contadini la Rerum novarum. Letture di Demetrio Guzzardi e Vincenzo Settino, alla viola Anna Stella Cirigliano. Introduce il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò. Don Carlo De Cardona sul periodico “Il Lavoro” scriveva articoli utilizzando il linguaggio dei contadini, operai e artigiani, facendo spesso riferimento agli animali.

GIOVEDI 21 MAGGIO 2026

Ore 19.00 CORIGLIANO CALABRO - Chiesa di San Francesco di Paola. «Amate il bene comune». San Francesco di Paola precursore della Dottrina Sociale della Chiesa. Conversazione di Demetrio Guzzardi con padre Giovanni Cozzolino.

VENERDI 22 MAGGIO 2026

Ore 19.00 MORANO CALABRO - Chiesa della Maddalena. Conosciamo il prete della Rerum novarum, a cura del Gruppo di preghiera “don Carlo De Cardona” della parrocchia Santa Maria Maddalena di Morano. Introduce don Emilio Mitidieri, con la presenza di Demetrio Guzzardi.

SABATO 23 MAGGIO 2026

Ore 17.30 COSENZA via Panebianco - Chiesa di Sant’Aniello. Recita del Rosario per la pace. (Nella cupola della Chiesa di Sant’Aniello, fa bella mostra di sè l’opera La visione di Pietro dell’artista americano Austing Young. I toni arcobaleno sono simboli di armonia, amore e rispetto di tutte le diversità; in primo piano un leone, che convive con tanti altri animali.)

Ore 18.30 COSENZA - Chiesa di San Giuseppe a Serraspiga, I papi, la condanna della guerra e la pace nel collezionismo cartaceo: francobolli, cartoline e santini, a cura di Ferdinando Morrone, proiezione di immagini e documenti. Al termine si potranno visionare molti degli oggetti proiettati.

DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Ore 19.00 COSENZA - Chiesa San Giovanni Gerosolimitano. Incontro con testimonianze Prendersi cura degli ultimi: sia di chi ci abita accanto, che di chi “sbarca” a Lampedusa. A cura del CISOM Cosenza.

LUNEDI 25 MAGGIO 2026

Ore 18.30 COMMENDA di RENDE - Sede BCC Mediocrati - Sala “De Cardona”. Presentazione in anteprima nazionale del romanzo storico di Rita Fiordalisi, Paolina Ritacco. Il vento della speranza. Introduce Nicola Paldino, presidente BCC “Mediocrati”, interventi di Annamaria Ventura, docente e Maria Locanto, vice sindaco di Cosenza. Lettura brani Aurelia Brogno. La manifestazione si aprirà con l’intitolazione degli spazi della “Mutua Mediocrati Sant’Umile” a Paolina Ritacco al piano terra del Centro direzionale della BCC con la scopertura della targa “Saletta Paolina Ritacco”.

Paolina Ritacco (1881-1947) la voce femminile del movimento decardoniano. Paolina nel 1905 fu la prima a scrivere sul giornale “Il Lavoro” del voto alle donne; che poi verrà concesso solo nel 1946. A 80 anni da quella conquista, un volume racconta la storia di questa pioniera.

MARTEDI 26 MAGGIO 2026

Ore 11.00 BISIGNANO - Biblioteca Comunale. Visita guidata agli studenti alla Sezione “De Cardona” e consegna del libro su Paolina Ritacco. Proiezione del video, realizzato dagli allievi dell’Istituto di istruzione superiore “Enzo Siciliano”, al concorso del 2018: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola”, indetto dal Ministero dell’Istruzione, Camera e Senato della Repubblica. La Biblioteca comunale di Bisignano ha recentemente inaugurato una sezione su: Don Carlo De Cardona, la religiosità calabrese e la storia e l’evoluzione delle Casse rurali.

MERCOLEDI 27 MAGGIO 2026

Ore 19.00 COSENZA piazza Duomo. Galleria “Il graffio”. Conclusione della mostra L’arte per la pace. Consegna degli attestati di partecipazione agli artisti presenti. A seguire momento di convivialità (penne aglio e olio) e musica.

GIOVEDI 28 MAGGIO 2026

Ore 18.30 SAN MARCO ARGENTANO - Pianette. L’impegno dei cattolici per lo sviluppo dei territori. Presentazione del volume Sviluppo economico e settore agricolo: tra regole euronazionali e il nuovo Codice dei contratti. Saluti iniziali: don Gianfranco Lombardi, parroco, Virginia Mariotti, sindaco di San Marco Argentano. Intervengono: gli autori Antonio e Salvatore Coscarelli, Franco Petramala, don Emilio Servidio e don Ennio Stamile.

CHE COS'E' LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

La Dottrina Sociale della Chiesa è l’insieme di insegnamenti, principi e direttive del magistero cattolico riguardanti le questioni sociali, economiche e politiche. Basata sulla dignità umana, il bene comune, la sussidiarietà e la solidarietà, mira a guidare i fedeli nel coniugare fede e vita. La Dottrina Sociale della Chiesa invita i cristiani a essere protagonisti nella costruzione di una società più giusta, incarnando i valori evangelici nelle strutture economiche e politiche.

Evoluzione storica: si inizia con la Rerum novarum (1891) di Leone XIII; poi si è sviluppata attraverso numerose encicliche, tra cui Quadragesimo anno (1931) di Pio XI; i radio messaggi di Pio XII; e poi Mater et magistra (1961) e Pacem in terris (1963) di Giovanni XIII; seguono Populorum progressio (1967) e Octagesima adveniens (1971) di Paolo VI. Giovanni Paolo II durante il suo lungo pontificato ha scritto: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) e Centesimus annus (1991). Le ultime tre encicliche sociali sono: Caritas in veritate (2009) di Benedetto XVI e di papa Francesco Laudato si’ (2015) e Fratelli tutti (2020). Il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa è un volume che raccoglie in modo sistematico questi insegnamenti.

La seconda edizione della Festa calabrese della Dottrina Sociale della Chiesa è dedicata alla memoria dell’on.le Rosario Chiriano (1934-2026), giurista, dirigente dell’Azione cattolica, sindaco di Filadelfia, presidente del Consiglio regionale della Calabria, parlamentare. Studioso dell’impegno dei cattolici democratici in Calabria (De Cardona, Caporale, Nicoletti, Cozza, Scalise, Squillace e Guarasci) ha pubblicato i suoi studi con la casa editrice “Progetto 2000” di Cosenza.