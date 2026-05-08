Un milione di euro per mettere in sicurezza strade comunali interessate da dissesti idrogeologici e aumentare la resilienza del territorio contro il rischio frana e idraulico. È un finanziamento che non riguarda soltanto l’asfalto, ma la sicurezza quotidiana, la mobilità interna, l’accessibilità delle contrade e la dignità di una comunità che continua a investire sul proprio futuro.

COMUNE BENEFICIARIO DI UN FONDO DEL MI-MEF SU SICUREZZA TERRITORIO

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza, commentando l’inserimento del Comune di Caloveto tra gli enti beneficiari del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo ai contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il finanziamento assegnato a Caloveto ammonta a 999.936,80 euro ed è destinato all’intervento di messa in sicurezza e consolidamento dei dissesti idrogeologici lungo varie strade comunali.

VIABILITÀ INTERNA, PREVENZIONE E RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il progetto finanziato punta a rafforzare la rete viaria comunale nei tratti più esposti a fenomeni di instabilità, con interventi finalizzati a ridurre il rischio e migliorare la tenuta delle infrastrutture stradali. Per l’Amministrazione comunale, intervenire sulle strade significa proteggere non solo i collegamenti, ma anche la vita ordinaria delle famiglie, delle aziende agricole, degli anziani, dei lavoratori e di tutti coloro che ogni giorno attraversano il territorio.

MAZZA: RISULTATO DI PROGRAMMAZIONE E CREDIBILITÀ AMMINISTRATIVA

Questo finanziamento – sottolinea il Primo cittadino – conferma la capacità del Comune di intercettare risorse importanti attraverso progettazione, attenzione tecnica e presenza costante sui canali di finanziamento. Non si arriva a risultati di questa portata per caso, ma grazie a un lavoro amministrativo serio, costruito con gli uffici, con metodo e con una visione chiara delle priorità.

PICCOLI COMUNI, LE STRADE SONO PRESIDI DI VITA

Nei centri dell’entroterra, ogni strada ha un valore che va oltre la funzione materiale del collegamento. Tiene insieme case, campagne, servizi, relazioni e attività economiche. Una viabilità più sicura – precisa ancora il Sindaco - significa meno isolamento, maggiore possibilità di movimento, più fiducia per chi ha scelto di restare e continuare a vivere a Caloveto.

TERRITORIO PIÙ SICURO, COMUNITÀ PIÙ FORTE

La messa in sicurezza delle strade comunali si inserisce in un percorso più ampio di cura del territorio che l’Amministrazione Mazza sta portando avanti su più fronti: acqua, viabilità, ambiente, digitalizzazione e servizi. Ogni intervento – conclude Mazza – ha un unico obiettivo: rendere la nostra comunità più sicura, più accessibile e più forte, perché difendere le infrastrutture significa difendere la possibilità stessa di abitare le aree interne con dignità e fiducia.