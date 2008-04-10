Nell’ambito dell’avviso PNRR 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” rivolto, nello specifico, all’adeguamento dei sistemi gestionali delle Risorse Umane degli Enti alle specifiche tecniche di interoperabilità e di standardizzazione dei dati del settore pubblico, il Comune di Cassano All’Ionio – per tramite del Responsabile della Transizione al Digitale – ha ottenuto un finanziamento di circa 77mila euro rientrando nella seconda fascia (101-200 dipendenti) che prevede Enti locali soggetti ad obbligo di redazione del PIAO e che già utilizzino un sistema informativo per la gestione delle risorse umane.

Sei soltanto i comuni finanziati in Calabria, tra cui quello sibarita, oltre alle Province di Cosenza, Reggio e Catanzaro, e alle Università della Calabria e Mediterranea di Reggio Calabria.

L’obiettivo è quello di favorire la trasformazione digitale e organizzativa della PA creando un ecosistema digitale interoperabile tra i sistemi gestionali del personale delle PA e MINERVA - HRM Toolkit, la banca dati del Dipartimento di Funzioni Pubblica creata per semplificare i processi di gestione del personale per competenze in ambito pubblico, nel contesto della riforma strategica del mercato del lavoro della PA, grazie anche alla disponibilità di dati strutturati e aggiornati su aspetti fondamentali, come la mappatura delle competenze, dei profili professionali e dei ruoli.

Minerva è il progetto cocreato e coprogettato dal Ministero della Pubblica amministrazione in collaborazione con le amministrazioni italiane che sta introducendo un rinnovato sistema di gestione del personale pubblico con l’obiettivo di guardare all’intero ciclo di vita del dipendente.

“Per come ha spiegato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, rispondendo ad un recente question time alla Camera – ha rimarcato il Sindaco Gianpaolo Iacobini commentando con favore le opportunità offerte da questo nuovo finanziamento del Pnrr appena vinto – la piattaforma Minerva quest’anno sarà a disposizione di tutte le amministrazioni per favorire una gestione del personale basata sulle competenze e gli obiettivi di performance. L’applicativo consente a ogni amministrazione di mappare e riclassificare il proprio organico in base a modelli di competenze unitari, rilevare il fabbisogno di nuove competenze e attivare percorsi di upskilling e reskilling”. I passi successivi, partendo dal reclutamento con il portale digitale inPA, passando per la formazione con la piattaforma Syllabus, sarà proprio quello di arrivare al toolkit Minerva e alla digitalizzazione dei Piao: approdando a una gestione per obiettivi e abbandonando logiche burocratiche. “Ed è in questo processo virtuoso e di crescita – ha concluso il primo cittadino sibarita – che vogliamo inserire la gestione del nostro personale”.

L’integrazione dei sistemi dovrà avvenire attraverso l’adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND, con l’intento di migliorare la gestione del capitale umano, favorendo processi più efficienti e strategie basate sui dati. Operazione che partirà non appena sarà pubblicato il decreto definitivo.