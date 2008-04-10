Rafforzare il controllo del territorio significa proteggere meglio cittadini, spazi pubblici, patrimonio comunale e qualità della vita. Con questo obiettivo la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza e ha dato indirizzo agli uffici per candidare l’intervento all’avviso pubblico della Regione Calabria dedicato alla tutela della legalità e della sicurezza urbana.

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, sottolineando come il provvedimento, approvato in una delle ultime sedute dell’Esecutivo civico, rappresenti un ulteriore passaggio nel percorso di rafforzamento dei presìdi di sicurezza sul territorio comunale. Il progetto, redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Luigi Vacca, prevede un investimento complessivo di 150 mila euro.

L’intervento sarà candidato all’Avviso pubblico regionale Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana, approvato con Decreto Dirigenziale n. 5439 del 2 aprile 2026, nell’ambito del POC Calabria 2014/2020 – Azione 9.6.7. La misura finanzia nuovi impianti, telecamere fisse e mobili, lettori targhe, sistemi avanzati di analisi video e integrazione con piattaforme di sicurezza già attive.

La scelta dell’Amministrazione risponde all’esigenza di garantire maggiore tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio comunale, attraverso l’installazione di sistemi di controllo in aree specifiche del territorio, anche a integrazione degli impianti esistenti. Non si tratta solo di tecnologia – evidenzia il Primo cittadino – ma di uno strumento utile a prevenire fenomeni di illegalità, aumentare il senso di sicurezza e migliorare la capacità di intervento delle istituzioni.

La sicurezza urbana – conclude Russo – non è un tema separato dalla vita quotidiana della comunità. Significa cura degli spazi pubblici, prevenzione, legalità, rispetto delle regole e maggiore tutela per cittadini, famiglie, attività e beni comuni. Per questo continueremo a intercettare ogni opportunità utile a rendere Saracena più sicura, più ordinata e più attrezzata ad affrontare le esigenze del presente