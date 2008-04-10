Il sindaco Franz Caruso, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, dal direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical, prof. Vincenzo Pezzi, dall’arch. Nicola Ruggieri della Soprintendenza, dal dirigente ai LLPP, Salvatore Modesto e dal RUP Maria Colucci, ha effettuato un sopralluogo presso il Complesso Monumentale di San Domenico, interessato da importanti lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione. L’intervento, inserito nell’ambito del CIS Centro Storico, renderà il complesso un polo d’eccellenza per le professioni sanitarie. “Portare l’Unical a Cosenza è stato il sogno di tutti i miei predecessori e con questo intervento siamo riusciti a realizzarlo”. Lo ha affermato Franz Caruso, esprimendo grande soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori e sottolineando la qualità degli interventi e il rispetto delle tempistiche, particolarmente significativo considerata la complessità dell’opera. I lavori, infatti, saranno completati entro la prossima estate. “Il progetto non si è limitato al restauro e all’adeguamento strutturale – ha proseguito il primo cittadino – ma ha previsto la creazione di spazi moderni e funzionali destinati ad aule didattiche, laboratori e servizi, inclusa la mensa universitaria. Grazie alla sinergia con l’Università della Calabria, già guidata dal rettore Nicola Leone e oggi dal rettore Gianluigi Greco, il complesso ospiterà l’intero corso di laurea in Scienze Infermieristiche e quello in Fisioterapia, per un totale di circa 1000 studenti una volta che andrà a regime. Questa è la concretizzazione di una visione strategica per la città, che rivitalizzerà il nostro bellissimo centro storico. Si tratta di un’operazione complessa e impegnativa, che ha richiesto determinazione, competenza e una forte collaborazione istituzionale. Oggi possiamo affermare con orgoglio di aver segnato un passaggio epocale per Cosenza: qui nascerà una nuova vitalità urbana, alimentata da studenti, docenti e personale universitario. È una rinascita che guarda al futuro, valorizzando al contempo la nostra storia e la nostra identità”.

L’Università ha già avviato le attività didattiche nella parte restaurata, accogliendo i primi 119 studenti, con l’obiettivo di raggiungere circa 600 iscritti per il solo corso di Scienze Infermieristiche. I lavori in corso completeranno la realizzazione di aule, laboratori, uffici e servizi, contribuendo in maniera decisiva alla rinascita del centro storico di Cosenza.

“Il traguardo raggiunto – ha concluso Franz Caruso - è strategico per la città, perché destinato a rafforzarne il ruolo nel panorama della formazione sanitaria e a generare nuove opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale”.