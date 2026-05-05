Il Passito al Governo di Saracena è al centro di una strategia territoriale che tiene insieme identità, accoglienza, turismo esperienziale e rigenerazione del centro storico. È dentro questa visione che il prossimo sabato 9 maggio sarà inaugurata la Casa del Moscato di Saracena, nel cuore del borgo, nell’ambito della Special Edition del Saracena Wine Festival 2026.

NUOVO SPAZIO DI RACCONTO PER UN MID DELLA CALABRIA STRAORDINARIA

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo presentando l’appuntamento in programma a partire dalle ore 17.30 in Piazza Alfonsino Senatore – Tre Fontane. Un evento – sottolinea – che rappresenta un ulteriore tassello della strategia di valorizzazione del Passito al Governo di Saracena, censito tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria per il suo metodo produttivo unico e complesso. La Casa del Moscato – aggiunge – nasce per diventare uno spazio permanente di narrazione, accoglienza e divulgazione, dedicato tanto agli operatori e agli ospiti tecnici quanto ai turisti interessati a conoscere più da vicino il borgo, la sua storia e la cultura vitivinicola locale.

DOPO VINITALY E SALONE DEL LIBRO ECCO IL VOLUME DI SAVERIA SESTO

Nel corso della serata sarà presentato il volume Il Moscato di Saracena, storie di donne e di uomini della giornalista Saveria Sesto, già protagonista nelle scorse settimane sia al Vinitaly di Verona sia al Salone Internazionale del Libro di Torino. Un’opera che approfondisce il patrimonio agricolo, gastronomico e identitario del territorio, raccontando uomini, famiglie produttrici e tradizioni custodite nel tempo, con schede dedicate agli unici produttori al mondo del Moscato-Passito e approfondimenti anche sulle produzioni domestiche.

ASSESSORE GALLO E PEPPONE CALABRESE NEL GRANDE PARTERRE DI OSPITI

A dialogare con l’autrice sarà il conduttore televisivo di Linea Verde Rai 1 Peppone Calabrese. Prevista inoltre la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, della Presidente della Commissione Agricoltura Elisabetta Santoianni, del Direttore Generale ARSAC Fulvia Michela Caligiuri, del Presidente del Parco Nazionale del Pollino Luigi Lirangi, del Presidente del GAL Pollino Sviluppo Mimmo Pappaterra e del Presidente di Confagricoltura Cosenza Giuseppe Chiappetta.

CON IL BANDO BORGHI NASCE UN HUB CULTURALE DEDICATO AL VINO IDENTITARIO

Realizzata grazie al Bando Borghi della Regione Calabria, la Casa del Moscato sorgerà nell’ex Municipio e sarà dotata di supporti narrativi e infografici dedicati al metodo di produzione e al disciplinare del prodotto identitario saracenaro. L’obiettivo è costruire uno spazio permanente capace di integrare divulgazione, promozione territoriale, degustazione e accoglienza, dentro un percorso più ampio di rinascita e rifunzionalizzazione del centro storico.

IL SARACENA WINE FESTIVAL COME STRUMENTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE

La serata si concluderà con una degustazione gratuita di piatti e dolci della tradizione legati al vino simbolo del territorio, curata da Casa Barbieri. Il Saracena Wine Festival – conclude Russo – continua a crescere come strumento di promozione territoriale e di racconto identitario. Oggi questa produzione rappresenta non soltanto una eccellenza enologica, ma una leva concreta attraverso cui costruire attrattività, economia e futuro per l’intera comunità.