Al Centro sportivo Hermes di Crotone si sono svolti i campionati regionali calabresi delle categorie Esordienti e Ragazzi: un tripudio di colori, un mix di palpabile tensione (quella sana, quella giusta) e grinta derivante dalla loro esuberante età.

Il tutto con il contorno di un pubblico tifante e la presenza attenta dei vertici Fidal e Coni Calabria, con l’aggiunta della Vicepresidente Fidal Nazionale Manuela Levorato quale madrina d’eccezione. Bene organizzata la manifestazione dalla Fidal Calabria di concerto con la Scuola Atletica Krotoniate a fare gli onori di casa, con la presenza di oltre 350 ragazzi (e questo non può che essere che un bene per il futuro dell’atletica calabrese) che si sono sfidati nelle gare di salti, lanci e corsa.

L’Athlos di Mirto Crosia ha riportato il settore giovanile in pista dopo una “pausa di riflessione”, con 9 ragazzi di diverse categorie pronti a mettersi in gioco con se stessi e con gli altri sul nuovissimo tartan blu della pista crotonese, sotto la guida attenta del Coach Pino Lanni:

nella categoria Esordienti 6 Achille Capalbo sfiora il podio, giungendo 4° nel vortex e nei 30 metri;

negli Esordienti 8 Adriano Lapietra ottiene un 6° posto nei 30 metri e nel vortex.

Negli Esordienti 10 splendido 2° posto nel vortex per Luigi Maria Mancini, piazzandosi nei 50 metri.

Nei Ragazzi/e Layla Tedesco e Claudia Saltellino difendono con orgoglio i colori Athlos: Layla sfiora il podio nel vortex, quarta a 1 mt dalla terza, ma regalando una distanza ancor maggiore in pedana e lasciando intravedere buone prospettive per il futuro; Claudia torna a cimentarsi con la velocità sui 60 mt, ottenendo un buon piazzamento.

Nei Cadetti/e Domenico Quadro giunge 4° sugli 80 m, con Giovanni Caloiero subito dietro, 6°; in campo femminile sulla medesima distanza buona prova di Giada Fontana, arrivata sesta. Quadro è stato anche autore di un’ottima prova sui 300 m, giungendo a ridosso del podio, pagando nel finale di gara una partenza un pò troppo esuberante.

Ma la notizia più esaltante dal punto di vista tecnico è stata però la vittoria nel Vortex della new entry in Casa Athlos (Team Rossano) Pasquale De Simone, al suo primo anno nella cat. Ragazzi, che ha sbaragliato la concorrenza con un rimarchevole lancio di quasi 52 mt, staccando di oltre 16 metri il secondo classificato. Con questo risultato, Pasquale De Simone è diventato campione regionale 2026 della specialità nella sua categoria, mettendo la classica ciliegina sulla torta, in una giornata degna di nota per l’Athlos Mirto Crosia.