“La Calabria è protagonista al SIAL Canada 2026”. Lo dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta a Montreal, nel cuore di uno dei più importanti eventi internazionali dell’agroalimentare, in rappresentanza della Regione con “Calabria straordinaria”.
“La partecipazione della Regione Calabria a SIAL Canada 2026 conferma l’impegno istituzionale del Presidente Occhiuto, dell’assessore Gallo nel sostenere il sistema produttivo regionale e nel promuovere una Calabria capace di competere sui mercati globali attraverso qualità, innovazione e identità territoriale” dichiara Giannetta.
La Calabria è fortemente rappresentata in fiera, con 10 aziende su 27 provenienti da diverse regioni italiane. La delegazione imprenditoriale calabrese opera nei principali comparti dell’agroalimentare, coprendo l’intera filiera: dalla trasformazione delle materie prime alla produzione di eccellenze food & beverage. Tra queste, olio, cioccolato, dolci, prodotti tradizionali e altre specialità tipiche del territorio.
“L’agroalimentare calabrese rappresenta una vera punta di diamante della nostra regione - dichiara Giannetta. “La partecipazione della Regione Calabria al SIAL rientra nella strategia strutturata di promozione e internazionalizzazione del settore, per valorizzare le filiere produttive locali, accrescere la competitività del sistema imprenditoriale e consolidare la presenza della Calabria sui mercati internazionali”.
Il consigliere Giannetta ha partecipato al taglio del nastro del SIAL Canada 2026 a Montreal, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Canada Alessandro Cattaneo e, nel corso dell’inaugurazione, ha omaggiato del simbolo del Consiglio regionale della Calabria, l’Ambasciatore d’Italia in Canada Alessandro Cattaneo e il Console italiano a Montreal Fortunato Mangiola.
di Redazione | 05/05/2026
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