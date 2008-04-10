L’appuntamento è alle ore 17, il 9 maggio, nella sede di Palazzo Chiriàci del Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati. Per onorare anche con un concerto-recital il protettore della cittadina, San Cataldo, nei giorni dei festeggiamenti religiosi e civili.

“Omaggio a Gaia, bellezza e fragilità: uno spettacolo eco-poetico-musicale”, è il titolo che definisce molto bene il racconto in poesia e musica della Terra, della sua inesauribile bellezza e dell’evidente fragilità determinata da fattori naturali e soprattutto dalla responsabilità umana.

Protagonisti dell’evento, promosso da AMA Calabria e dall’Accademia Musicale Euphonia di Crosia Mirto diretta dal Maestro Salvatore Mazzei, sono due artisti eccellenti, peraltro padre e figlio: Michele Menardi Noguera (flauto traverso) e Flavio Menardi Noguera (voce narrante e videomaker).

Questo concerto - spiegano gli organizzatori - ha una formula particolare, in cui la musica di epoche e generi diversi, e la lettura di alcuni testi originali illustrati da immagini e video, vanno a creare un percorso musicale/visivo/poetico dall’alba di un’ipotetica giornata fino alla sua conclusione; dieci “stazioni” in cui non si “spiega” la musica ma si cercano e si offrono alcune delle associazioni e delle suggestioni che essa stessa genera.

Il programma del concerto, organizzato nell’ambito della quarta edizione dell’Euphonia Music Festival, e della proficua collaborazione dell’Accademia con il Museo di Cariati, prevede brani di Claude Debussy, Charles Koechlin, Valerie Colemann, Lennon-McCartney, Herman Beeftlink, Ian Clarke, Arthur Honneger, Jean Donjon, Dave Valentin, Bela Bartòk.

Alcune note sul duo. Michele Menardi Noguera, nato a Finale Ligure, si è formato presso il Conservatorio Statale “G. F. Ghedini” di Cuneo dove si è diplomato in Flauto e in Didattica dello strumento. Nel 2007 si è laureato in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo presso l’Università di Torino, perfezionandosi con i Maestri Domenico Alfano e Mauro Scappini. Presidente della Società dei Concerti di Finale Ligure, dov’è anche direttore artistico dei “Pomeriggi Musicali”, ha collaborato all’organizzazione della Stagione Musicale “Percorsi Sonori” nella cittadina ligure e della rassegna “Musica in Alto” in Valle Grana (CN). Collabora all’organizzazione della rassegna teatrale-musicale “Teatro in cortile…e non solo” in provincia di Cuneo e all’organizzazione della rassegna musicale “Al lume delle stelle” nei comuni di Varazze e Perinaldo. Ha inciso vari CD con importanti gruppi ed ensemble musicali. È titolare della cattedra di flauto presso l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale di Albenga.

Flavio Menardi Noguera si è laureato in Lettere moderne a Genova e in Discipline delle arti, musica e spettacolo a Bologna; ha pubblicato una biografia dedicata a Camillo Sivori, il grande violinista cui è dedicato il teatro civico di Finale Ligure, diverse edizioni critiche di musiche di Paganini inedite e da lui riscoperte, e vari saggi musicologici. È stato presidente dell’Associazione Amici del Teatro Sivori. Organizzatore di concerti, del Festival Jazz Italiano e per dieci edizioni dei “Percorsi Sonori”, la stagione musicale di Finale Ligure, ha collaborato all’organizzazione della rassegna “Musica in Alto” in Valle Grana (CN). Per vent’anni direttore della Biblioteca Mediateca Finalese, ha curato le prime incisioni mondiali di musiche di Niccolò Paganini, Camillo Sivori, Giorgio Federico Ghedini, Sandro Fuga per le etichette Dynamic e Naxos. Si è anche dedicato allo studio approfondito della civiltà delle Alpi occidentali, pubblicando diversi volumi, articoli e saggi.