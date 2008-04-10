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Reggio Di Calabria (Reggio Calabria) - Cirillo a Cagliari per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha preso parte a Cagliari all’Assemblea della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali. Per Cirillo si è trattato della prima partecipazione ufficiale nella nuova veste di Vice Coordinatore della Conferenza. "È un passaggio che mi onora – ha dichiarato Cirillo – e che rafforza il mio impegno a rappresentare la Calabria nei luoghi del confronto istituzionale nazionale". La riunione, ospitata dal Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini, si è svolta nel solenne contesto della 370ª Festa di Sant’Efisio, simbolo identitario di straordinario valore storico e religioso per la Sardegna. Coordinati da Antonello Aurigemma, i Presidenti hanno approvato un ordine del giorno strategico per rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative nel ciclo di programmazione europea 2028-2034. "Insieme a questo, abbiamo approvato altri importanti provvedimenti a favore delle Regioni, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e valorizzarne la funzione di raccordo tra istituzioni e territori. Le Regioni devono essere protagoniste nelle scelte che riguardano il futuro delle comunità – ha sottolineato Cirillo – a partire proprio dalla programmazione europea". Nel corso dei lavori è stato inoltre approvato un ordine del giorno sul mancato rinnovo del Contratto della Sanità Privata, con l’impegno a sollecitare il rinnovo del CCNL e a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. A margine dell’incontro, Cirillo ha avuto un confronto con la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e con la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone sui temi delle opportunità e dei diritti dei lavoratori. "Con gli altri presidenti, continueremo a lavorare – ha concluso Cirillo – per rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative come presidio di rappresentanza e vicinanza ai cittadini e ai territorio".


di Redazione | 04/05/2026

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