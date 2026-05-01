La parrocchia "San Benedetto", situata nel popoloso quartiere Villaggio Frassa di Corigliano Rossano, ha pianificato il programma delle iniziative per il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla devozione alla Vergine Maria. Sotto la guida del parroco don Giuseppe Ruffo, la comunità parrocchiale è invitata a vivere un intenso percorso spirituale attraverso la preghiera del Santo Rosario e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche, con l’obiettivo di rafforzare il senso di unità e affidare al Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, il dono della pace nel mondo. Nella suo messaggio rivolto alla comunità parrocchiale, Don Giuseppe Ruffo invita a riscoprire la bellezza del Santo Rosario, definendolo una "pia pratica" capace di unire le persone come una sola famiglia. L'intenzione principale di questo mese mariano sarà l'invocazione del dono della pace, chiedendo l'intercessione della Vergine Maria per porre fine ai conflitti che affliggono il mondo. Il calendario prevede numerosi appuntamenti distribuiti per tutto il mese. Inizio e ricorrenze mariane: Le celebrazioni inizieranno venerdì 1° maggio, in concomitanza con la memoria di San Giuseppe Lavoratore, ore 17.30 Rosario in Parrocchia e a seguire ore 18.30 la Santa Messa. Seguiranno momenti solenni come la Supplica alla Madonna di Pompei (8 maggio) e la celebrazione per la B.V. Maria di Fatima (13 maggio). Impegno per il Creato: Dal 17 al 24 maggio, la parrocchia aderirà alla Settimana Laudato Si', un tempo dedicato alla riflessione sull'ecologia integrale e la cura della casa comune. Devozione a Santa Rita: Dal 19 al 21 maggio si terrà un triduo di preparazione che culminerà il 22 maggio con la festa di Santa Rita da Cascia, caratterizzata dalla tradizionale benedizione delle rose e dal bacio della reliquia. Momenti nel territorio: Il 23 maggio la preghiera si sposterà all’aperto con la Via Lucis e la Santa Messa presso il Calvario in Contrada Visciglietti. Il cammino si concluderà domenica 31 maggio, nella solennità della SS. Trinità, con l'atto di consacrazione alla Beata Vergine Maria. Per tutta la durata del mese, sono previsti due appuntamenti fissi per alimentare la vita spirituale quotidiana: Ogni sera il Santo Rosario sarà in parrocchia alle ore 17.30, mentre ogni martedì alle 18.30 il Santo Rosario Rionale, per portare la preghiera tra le strade e le case; ogni giovedì alle 18.30 l’Adorazione Eucaristica un momento di contemplazione e silenzio davanti al Santissimo Sacramento. Elemento di particolare rilievo è che queste iniziative vengono proposte per la prima volta con una programmazione così articolata e partecipata, segnando un passo importante nella vita pastorale della comunità. Si tratta di un’esperienza nuova che punta a coinvolgere fedeli di tutte le età, rafforzando il senso di appartenenza e la dimensione comunitaria della fede. Il mese di maggio si conferma così un’occasione privilegiata per riscoprire la spiritualità mariana e vivere momenti di preghiera condivisa, nella speranza di costruire insieme un cammino di pace e fraternità.