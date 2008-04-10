La Pallavolo Rossano Ad è entrata in quella fase della stagione in cui ogni partita pesa doppio, ogni energia va gestita con lucidità e ogni occasione può trasformarsi in un trampolino verso qualcosa di ancora più grande.

Archiviata con autorità la qualificazione alla finalissima dei playoff promozione di Serie C, le gialloblù sono subito chiamate ad un nuovo banco di prova di altissimo livello: la Final Four della Supercoppa del Sud, una competizione che riunisce le migliori realtà del panorama pallavolistico del Mezzogiorno. L’appuntamento è fissato a Bisceglie, e il percorso di Rossano parte subito da una sfida ad alta intensità. Alle ore 19, le ragazze guidate da Luigi Zangaro affronteranno il Molinari Volley Napoli nella semifinale che vale l’accesso alla finalissima. In contemporanea, l’altra semifinale vedrà opposte Teams A2 A Volley Catania e ASD Polisportiva Adriatica Trani, completando un quadro di assoluto prestigio.

Rossano e Catania arrivano direttamente alla Final Four in qualità di vincitrici delle rispettive competizioni regionali, mentre Napoli e Trani hanno conquistato il pass attraverso un turno preliminare dominato con due netti 3-0.

Il livello, dunque, è altissimo, e la posta in palio non è solo un trofeo.

È posizionamento.

È identità.

È credibilità su scala interregionale.

Nei momenti di continuità competitiva — come questo — la differenza non la fa solo la preparazione fisica, ma la capacità di trasformare l’energia emotiva in performance. Pallavolo Rossano arriva a questa sfida con un vantaggio invisibile ma potentissimo: l’entusiasmo generato dalla recente qualificazione alla finale playoff.

Un’energia che, se ben canalizzata, può diventare un acceleratore straordinario.

Ma attenzione: il Molinari Volley Napoli non è un avversario da sottovalutare, anzi.

Le partenopee arrivano a questo appuntamento con grande solidità, forti della vittoria in Coppa Campania e di un percorso recente in netta crescita. Il cambio in panchina — con il passaggio da Carlo Esposito a Bruno Veneruso — ha dato nuova linfa al gruppo, portando equilibrio, nuove soluzioni tattiche e una rinnovata intensità mentale.

Il roster napoletano rappresenta un perfetto equilibrio tra esperienza e giovani talenti:

una squadra dinamica, profonda, capace di adattarsi e di mantenere alto il ritmo gara.

Tra i profili più interessanti spiccano giocatrici cresciute nel vivaio e atlete con esperienza in contesti competitivi differenti, in grado di garantire qualità in ogni fondamentale. Una struttura che rende Napoli una squadra imprevedibile, difficile da leggere e pericolosa in ogni fase del match.

Rossano, dal canto suo, dovrà fare ciò che ha dimostrato per tutta la stagione:

giocare con identità, lucidità e coraggio.

Non basterà la qualità tecnica.

Servirà presenza mentale.

Servirà connessione.

Servirà visione.

Perché queste sono le partite che non si vincono solo con i colpi… ma con la testa.

Le finali sono in programma sabato 2 maggio, con la finale per il terzo posto alle ore 9 e la finalissima alle ore 11.