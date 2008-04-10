La Calabria si prepara ad accogliere un grande evento musicale: sabato 2 e domenica 3 maggio Crotone si trasformerà nella capitale nazionale del sassofono. Ospiterà infatti la quarta edizione del SaxophonEvent, la kermesse ideata dal Maestro Francesco Salime: oltre 200 sassofonisti di ogni età e provenienti da diverse regioni inonderanno con i loro suoni la città pitagorica e si riuniranno al Teatro comunale “Vincenzo Scaramuzza” per dare vita al più grande ensemble di sassofoni d’Italia.

Dopo il successo delle precedenti edizioni a Napoli e Palermo, Salime – sassofonista classico di fama internazionale originario di Cortale – ha scelto di portare questo evento nella sua regione. Ad affiancarlo nella direzione artistica il Maestro Fernando Romano della Beethoven Acam: “Il nostro obiettivo non era semplicemente quello di mettere in piedi un concerto, ma di creare uno spazio di condivisione culturale e di valorizzazione del territorio attraverso la voce di uno degli strumenti più versatili e affascinanti della storia della musica. Il sassofono – afferma il Maestro Romano –, con il suo timbro caldo e graffiante, sarà il filo conduttore che unirà il mare e la storia di Crotone in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Abbiamo lavorato intensamente per garantire un programma che spazi tra generi diversi, capace di coinvolgere sia gli addetti ai lavori che semplici curiosi. Vedere musicisti di diverse generazioni riunirsi tra le bellezze della nostra città è il segno che Crotone è viva e affamata di arte”.

Sabato 2 maggio, a partire dalle ore 12.00, si svolgerà la prova finale e la premiazione del Concorso nazionale di Sassofono “Giuseppe de Matola”, patrocinato da Ann Pizzorusso: la giuria sarà presieduta dal M° Alain Crepin, sassofonista e direttore d’orchestra, presidente dell’Associazione Internazionale Adolphe Sax di Dinant e figura di spicco nel panorama mondiale. Ad accompagnare i finalisti sarà il Pythagoràs Saxophone Ensemble – diretto dal Maestro Francesco Di Rende – formato da tutti sassofonisti calabresi: fondato da Francesco Salime nel 1990 presso il Conservatorio di Cosenza, ha effettuato numerosi concerti in tutta Italia e all’estero partecipando a diversi congressi mondiali del sassofono, ed è stato presente alle tre precedenti edizioni del SaxophonEvent.

Domenica 3 maggio, alle ore 12.00, al Teatro V. Scaramuzza, Francesco Burrai, psicologo, ipnologo e musicista, terrà la conferenza sul tema “Migliora la performance musicale con la tua mente”. Un incontro aperto a tutti per esplorare come le risorse dell’inconscio possano supportare i musicisti. Il culmine dell’evento sarà alle ore 20:00, con il Concerto del Grande Ensemble di Sassofoni: un viaggio sonoro che spazierà dalla musica del '700 ai classici contemporanei, fino all’omaggio a Rino Gaetano. Ogni ensemble ospite si esibirà con un programma di libera scelta per dimostrare le proprie virtù tecniche e musicali.

“Il SaxophonEvent – spiega l’ideatore Salime – vuole creare un momento di scambio culturale musicale che va oltre l’antagonismo ed esibizionismo, con l’intento di realizzare il libero scambio di conoscenze all’insegna della kermesse amicale, contro tutte le problematiche sociali che stanno infiammando il pianeta. Da calabrese, sono orgoglioso di proporlo nella mia regione scegliendo proprio Crotone”.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: https://premiodematola.fillout.com/t/5g8mp1st5ous