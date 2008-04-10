Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo non si costruisce solo con regole e campagne di sensibilizzazione, ma formando coscienze capaci di riconoscere nell’altro una persona da rispettare, mai da colpire o umiliare. È questo il significato più profondo del riconoscimento ottenuto dalla giovane concittadina Eva Tolisano, che trasforma un premio scolastico in un messaggio educativo che riguarda l’intera comunità.

ORGOGLIOSI DI EVA E DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo congratulandosi con l’alunna della classe 3A dell’Istituto Comprensivo Morano-Saracena che ha conquistato il secondo premio regionale della sezione Under 14 del concorso nazionale Eplibriamoci, promosso dall’Ente Pro Loco Italiane (EPLI), nell’ambito della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore UNESCO. Un risultato – sottolinea il Primo cittadino – che rende orgogliosa tutta la nostra comunità e che premia sensibilità, impegno e qualità del percorso educativo portato avanti dalla scuola.

UN PREMIO CHE PARLA DI RISPETTO E CONSAPEVOLEZZA

La premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Mileto (VV), nel corso dell’assemblea regionale dell’Ente Pro Loco Italiane Calabria. Il tema scelto per il concorso era dedicato proprio alla lotta contro bullismo e cyberbullismo, fenomeni che interrogano famiglie, scuola e istituzioni sulla necessità di costruire relazioni fondate sull’ascolto, sull’empatia e sulla responsabilità.

COMPLIMENTI ALLA SCUOLA PER AVER INTRAPRESO UN PERCORSO CORAGGIOSO

Per il coraggio di aver saputo affrontare con decisione uno dei temi più drammatici per gli adolescenti, il Sindaco e l’Amministrazione comunale rivolgono un plauso anche alla Dirigente scolastica Francesca Nicoletti, alla docente Francesca Maccarone che ha accompagnato la studentessa nel percorso concorsuale, e all’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Morano-Saracena, impegnata quotidianamente nella promozione dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.

RUSSO: QUANDO LA CULTURA DIVENTA ANTIDOTO ALLA VIOLENZA

Ogni ragazzo che sceglie le parole invece della violenza – conclude Russo – rappresenta una speranza concreta per il futuro delle nostre comunità. Premi come questo dimostrano quanto cultura, scuola e partecipazione restino gli strumenti più forti per contrastare ogni forma di prevaricazione