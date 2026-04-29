"Oggi il mondo è guidato dai dati. Ogni scelta – economica, sanitaria, tecnologica o sociale – passa sempre più attraverso numeri, informazioni e modelli. Ma chi è davvero in grado di trasformare questo flusso di dati in decisioni strategiche? La risposta è semplice: chi studia Statistica. Oggi più che mai, questa disciplina è il motore della Data Science. Il metodo statistico, infatti, non è un semplice insieme di formule, ma un modo di ragionare: permette di estrarre valore dalla mole di dati che ci circonda per orientare le scelte con rigore scientifico.

Studiare Statistica significa imparare a valutare criticamente la qualità dei dati e, soprattutto, a gestire gli elementi che accompagnano ogni scelta: il rischio e l'incertezza. La Statistica è la disciplina che è in grado di quantificare l'errore, permettendo di prendere decisioni con consapevolezza e di prevederne le conseguenze.

Il corso di Statistica per Data Science dell’Università della Calabria nasce proprio per rispondere a questa trasformazione. Non è una statistica “tradizionale”, ma una formazione moderna che unisce statistica e probabilità, informatica e algoritmi, analisi dei dati e visualizzazione dei risultati, competenze economiche e aziendali. Il risultato è un profilo altamente versatile: una figura capace di leggere la complessità dei fenomeni che oggi ci circondano e supportare decisioni strategiche in contesti reali.

Un percorso completo: dalla laurea triennale al master

Scegliere Statistica per Data Science all’Università della Calabria significa anche intraprendere un percorso formativo strutturato e coerente nel tempo. La laurea triennale rappresenta infatti il primo passo di un cammino che può proseguire naturalmente con la laurea magistrale in Data Science per le Strategie Aziendali, pensata per approfondire le competenze analitiche e il loro utilizzo nei contesti decisionali complessi.

La statistica è anche alla base di molte tecniche di Intelligenza Artificiale: dagli algoritmi di apprendimento automatico ai modelli predittivi, fino ai sistemi che oggi supportano decisioni in ambito sanitario, industriale e finanziario.

A completare l’offerta formativa, l’Ateneo propone anche un Master di II livello in Artificial Intelligence e Data Science, che consente di specializzarsi ulteriormente su tecnologie avanzate e applicazioni dell’intelligenza artificiale, sempre più centrali nel mercato del lavoro.

Si tratta, quindi, di un ecosistema formativo integrato che accompagna lo studente dalla formazione di base fino all’ingresso qualificato nel mondo professionale.

Non solo studio: dopo troverò lavoro?

Uno degli aspetti più sorprendenti – e spesso poco conosciuti – riguarda l’occupazione. La statistica rappresenta una delle competenze più ricercate nel mercato del lavoro, e i dati, ça va sans dire, parlano chiaro: i dati mostrano tassi di occupazione molto elevati e tempi di inserimento particolarmente rapidi, spesso entro pochi mesi dalla laurea e in alcuni casi anche prima. In altre parole: chi sceglie di studiare statistica non sta scegliendo solo un corso di laurea, ma una competenza rara e molto richiesta.

Sbocchi professionali concreti e trasversali

Chi si laurea in Statistica per Data Science o in Data Science per le Strategie Aziendali non è vincolato a un unico ambito, ma ha la libertà di spaziare ovunque, anche in settori tra loro diversissimi, perché l’analisi dei dati è ormai presente in ogni ambito decisionale. Oltre a sbocchi più tradizionali come banche, assicurazioni, multinazionali o la Pubblica Amministrazione, le competenze acquisite permettono di incidere in realtà dove l'analisi dei dati sta ridefinendo i processi decisionali.

Pensiamo, ad esempio, al mondo della sostenibilità ambientale, dove chi si occupa di dati è essenziale per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche e prevedere l'impatto dei cambiamenti climatici. O ancora, al settore dell’intrattenimento e dello sport, dove i modelli statistici sono oggi la base per decidere quali serie TV produrre o per costruire la strategia di una squadra di calcio analizzando le performance di ogni atleta.

Dalla ricerca biomedica al marketing, dal settore ICT alla consulenza, queste lauree aprono porte che non immaginiamo nemmeno. Ciò che queste lauree offrono non è solo una preparazione tecnica, ma una forma mentis capace di evolvere: una carriera dinamica, pronta ad adattarsi con naturalezza alle nuove tecnologie che si presenteranno.

Un’opportunità anche per il territorio

Studiare Statistica all’Università della Calabria significa anche contribuire allo sviluppo del territorio. I dati mostrano che una quota significativa di laureati trova lavoro nel Sud Italia, contribuendo alla crescita del tessuto economico locale e dimostrando che è possibile vivere e lavorare anche qui. In questo senso, la statistica non è solo una competenza tecnica: è uno strumento per interpretare e migliorare la realtà, anche a livello regionale.

Un ambiente dinamico e di qualità

L’Università della Calabria si distingue anche per la soddisfazione degli studenti: oltre il 93% dei laureati valuta positivamente l’esperienza universitaria, un dato superiore alla media nazionale.

Il corpo docente dei corsi della filiera statistica è composto da persone con una formazione solida e diversificata, maturata sia all’interno dell’Università della Calabria sia in contesti nazionali e internazionali altamente qualificati. Questa pluralità di esperienze si traduce in una didattica attenta, aggiornata e orientata alle sfide reali, capace di accompagnare ogni studente e studentessa nello sviluppo di competenze concrete e spendibili. Disponibilità al confronto, attenzione ai percorsi individuali e apertura al dialogo completano un ambiente formativo in cui imparare a leggere e interpretare i dati significa, prima di tutto, imparare a capire il mondo intorno a noi.

I dati oggi sono ovunque, ma è la capacità di interpretarli a trasformarli in valore. Senza dati non c’è conoscenza dei problemi; senza analisi non c’è possibilità di intervento. In altre parole: senza dati non si decide". Prof. Ilia Negri, Coordinatrice CdL Statistica per Data Science e CdLM Data Science per le Strategie Aziendali