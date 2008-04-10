Il Campionato Italiano Moto d'Acqua 2026 ha preso ufficialmente il via nelle splendide acque del Porto Turistico Marina di Cala del Sole a Licata, in provincia di Agrigento. Un fine settimana all'insegna dell'adrenalina e dello spettacolo, dal 24 al 26 aprile, che ha visto sfidarsi i migliori piloti del panorama nazionale in una cornice di pubblico eccezionale.

In questo contesto di altissimo livello agonistico, Giuseppe Parrilla ha confermato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Il pilota calabrese ha infatti conquistato un brillante secondo posto nella combattutissima categoria Endurance F2, salendo sul podio e portando a casa punti preziosi per l'inizio di questa nuova stagione sportiva.

La gara di Licata, organizzata in maniera impeccabile dall'A.S.D Speed Wave, ha rappresentato un debutto assoluto per la località siciliana come tappa del campionato nazionale. Un evento che ha richiamato oltre cento equipaggi e tantissimi appassionati, regalando emozioni uniche tra le onde del mare siculo.

Al termine della competizione, Giuseppe Parrilla ha voluto condividere la sua gioia per il risultato ottenuto e per l'atmosfera vissuta durante il weekend di gara. Il pilota ha dichiarato di essere molto soddisfatto per questa prima uscita stagionale e si è detto particolarmente contento per i tanti amici giunti appositamente dalla Calabria per sostenerlo, una presenza affettuosa che gli ha dato una carica in più per affrontare la gara.

Le parole del campione si sono poi concentrate sull'ottima riuscita dell'evento. Parrilla ha rivolto i suoi complimenti all'organizzazione definendo la tappa una cosa bellissima e ha sottolineato come la gente del Sud sappia sempre offrire un'accoglienza straordinaria e calorosa. Un ringraziamento speciale e sentito è stato infine indirizzato al Sindaco di Licata per l'ospitalità e il supporto dato a questa grande festa dello sport.

Con questo podio, la stagione di Giuseppe Parrilla inizia nel migliore dei modi.

Il prossimo appuntamento è già dietro l'angolo e porta il nome di una delle perle dell'Adriatico. L'8, il 9 e il 10 maggio la carovana del campionato si sposterà a Otranto, in Puglia, dove Parrilla e la GF Sport Racing puntano a salire ancora più in alto. La caccia al vertice della classifica è ufficialmente aperta.