Non è solo una festa, ma un progetto costruito con visione e metodo. È su questo che si concentra il lavoro dell’assessore allo spettacolo Catia Risotto, protagonista della programmazione dei festeggiamenti dedicati a San Francesco di Paola, frutto di un percorso condiviso con il sindaco avvocato Roberto Perrotta e sviluppato con il coordinamento del direttore artistico Pino De Rose.

Dieci giorni di eventi, dal 24 aprile al 4 maggio, che ridisegnano il modo di vivere la festa patronale a Paola: un calendario ampio e articolato, capace di unire tradizione, spettacolo e identità territoriale. Un lavoro di programmazione strutturato, che porta la firma dell’assessore Risotto e che ha coinvolto l’intera amministrazione, dal consigliere delegato ai grandi eventi Francesco Aloia fino al contributo istituzionale dell’avvocato Sabrina Mannarino e del Presidente del Consiglio dottoressa Emira Ciodaro.

Ad aprire il cartellone è stato il Parco Europa, trasformato in un villaggio del gusto con dodici cantine e percorsi enogastronomici, mentre il cuore della città – tra Corso Roma, Villa comunale e Piazza del Popolo – ospita spettacoli, musica e iniziative diffuse.

Tra gli appuntamenti più significativi e di successo: il 25 aprile dedicato ai giovani con DJ set, break dance e il live dei Discopatici e il 26 con il ritmo coinvolgente dei Mosaiko; dal 27 al 30 aprile gli spazi per bambini con “Jokamu a Paola” e il tour Joca Calabria; il 30 aprile con la presenza di SELMA, vincitrice di Dalla strada al palco, e il DJ set di Mario Fargetta figura iconica di Radio Deejay ed M2O ; il 1° maggio con il trio Italico ed Elisabetta Eneh; il 2 maggio con il concerto di Mara Sattei.

Gran finale il 3 e 4 maggio, con il ritorno alle radici tra musica bandistica, la presenza della fanfara dei Carabinieri e uno spettacolo piromusicale diffuso che sostituirà i tradizionali fuochi d’artificio tutto rigorosamente trasmesso sui profili social istituzionali curati da Emanuele Molinaro.

A sintetizzare il senso del lavoro svolto è la stessa assessora Catia Risotto:

"I primi giorni di questo programma ci hanno già restituito un segnale forte e chiaro: la città ha risposto con entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza. È il risultato di un lavoro attento, costruito con cura in ogni dettaglio, dall’organizzazione degli spazi alla qualità delle proposte artistiche, fino alla gestione dei flussi e dei servizi per cittadini e visitatori. Abbiamo voluto immaginare un calendario capace di parlare a tutti, senza lasciare nulla al caso, tenendo insieme tradizione e innovazione. Il successo dei primi appuntamenti ci conferma che la direzione è quella giusta: Paola è viva, accogliente, pronta a raccontarsi attraverso eventi che uniscono e coinvolgono. Ma siamo solo all’inizio. Nei prossimi giorni entreremo nel cuore del programma, con spettacoli, musica e momenti pensati per ogni fascia d’età, fino ad arrivare agli appuntamenti più attesi che accompagneranno la città verso le giornate dall’1 al 4 maggio. Il mio invito è a continuare a vivere questa festa con lo stesso entusiasmo, partecipando ai prossimi eventi e lasciandosi coinvolgere da un percorso che abbiamo costruito con grande attenzione all’insieme, affinché ogni momento sia parte di un’esperienza armonica e condivisa".

Dietro il programma, infatti, c’è una visione precisa: costruire un’esperienza continua e coerente, capace di accompagnare cittadini e visitatori per dieci giorni, tra spettacolo, spiritualità e valorizzazione del territorio. Un lavoro di regia complesso, che trova nell’assessore Risotto il suo punto di sintesi operativa, in un’azione amministrativa condivisa e coordinata.