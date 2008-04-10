di ANTONIO IAPICHINO - Ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di "Dirigente dell'Anno 2025/2026". Si tratta della dirigente scolastica Maria Luisa Iaquinta, originaria di Mirto Crosia, in servizio nel Lazio. La dottoressa Iaquinta, calabrese doc, guida l’Istituto di istruzione superiore di Bassano Romano, in provincia di Viterbo. Il riconoscimento è stato conquistato nell’ambito del premio nazionale PodcastEdu.it. La dirigente crosimirtese si basa su un approccio scolastico flessibile e aperto, in cui la gestione e la progettazione si armonizzano e ogni progetto nasce da una continua interazione tra tutti gli attori della comunità scolastica. Il riconoscimento è stato conferito durante un’apposita iniziativa dedicata alle eccellenze nazionali della scuola italiana, svolta a Roma, presso il Senato della Repubblica. Sono stati riconosciuti i dirigenti scolastici che hanno dimostrato ampio impegno e passione nel promuovere l'eccellenza educativa nel paese. La scuola che dirige Maria Luisa Iaquinta, appunto, l’Istituto di istruzione superiore di Bassano Romano, comprende diversi indirizzi formativi, vale a dire, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, indirizzi tecnici tecnologici e agrari. Iaquinta, nell’azione quotidiana, mira alla qualità dell’offerta formativa della scuola che dirige con spirito di abnegazione. Un lavoro certosino che punta all’inclusione e al benessere degli alunni, cercando di creare i presupposti di crescita sia formativa che educativa degli studenti. Ella lavora per creare una “scuola viva” nella comunità sociale in cui opera. Il premio “Dirigente dell’Anno” è importante perché rappresenta un riconoscimento ufficiale alle capacità di leadership e di gestione di un dirigente scolastico. In questo caso, il premio assegnato a Maria Luisa Iaquinta sottolinea la sua eccellenza nella guida dell'Iis di Bassano Romano e il suo impegno nel creare un ambiente scolastico dinamico e inclusivo. Questo premio può essere letto da diverse angolazioni, ad esempio sotto il profilo sociologico, oppure pedagogico o anche da una prospettiva manageriale. Certo è che può avere diversi impatti positivi, come una sorta di riconoscimento professionale e di ampio prestigio, ma anche, come motivazione per continuare a lavorare con dedizione e passione, oppure, opportunità di networking e scambio di esperienze con altri dirigenti scolastici eccellenti, non di meno la possibilità di evidenziare l’'importanza dell'istruzione e della formazione per lo sviluppo della comunità, senza sottovalutare la visibilità per l’istituto scolastico e la sua comunità. In generale, questo premio alla dottoressa Iaquinta rappresenta un importante riconoscimento al lavoro svolto e un incentivo a continuare a migliorare il servizio erogato in favore dell’istituzione scolastica.