Dall’1 al 3 maggio 2026 il borgo di Verbicaro ospiterà “Radici in Cammino”, progetto di valorizzazione culturale e turistica promosso dalla Pro Loco Verbicaro APS. Per tre giorni il centro storico si trasformerà in un percorso immersivo tra tradizione, comunità e sviluppo locale, con rievocazioni storiche, laboratori esperienziali, degustazioni enogastronomiche, musica popolare e momenti di approfondimento.

L’iniziativa coinvolge associazioni locali ed enti del territorio – tra cui Regione Calabria, UNPLI, ARSAC, Parco Nazionale del Pollino, GAL Riviera dei Cedri, ENS Calabria, Associazione ARCA e quindici associazioni attive della comunità verbicarese – configurandosi come una rete collaborativa orientata alla promozione delle risorse culturali, ambientali e paesaggistiche.

Tra gli appuntamenti principali il convegno inaugurale, le masterclass dedicate alla tradizione gastronomica, i laboratori sui giochi del passato e il talk “Turismo e radici: futuro e opportunità”.

Particolare attenzione è riservata all’inclusione e alla sostenibilità, con attività accessibili, interpretariato LIS e una comunicazione interamente digitale. Centrale anche il ruolo della comunità locale, coinvolta in un processo partecipato e intergenerazionale.

La scelta del mese di maggio risponde a una strategia di destagionalizzazione, intercettando un turismo esperienziale in crescita nelle aree interne.

"Radici in Cammino - ha dichiarato il sindaco di Verbicaro - Felice Spingola - è anche un’occasione per rafforzare il legame con la comunità dei verbicaresi nel mondo, una realtà vasta e ricca di esperienze e personalità che si sono affermate in diversi ambiti, dalla cultura alla magistratura, fino alla musica. Dagli Stati Uniti al Brasile, dal Nord Italia alla Germania, queste comunità rappresentano una risorsa preziosa e già oggi sono attivi percorsi di collaborazione. Rafforzare questi legami significa costruire nuove opportunità per il territorio e per le future generazioni".

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche la presidente della Pro Loco Verbicaro APS, Angela Annuzzi: "Siamo pronti e orgogliosi di dare il via a ‘Radici in Cammino’, un progetto che è prima di tutto un atto d’amore per Verbicaro. Dal 1 al 3 maggio il borgo diventerà un laboratorio vivente, dove la memoria si trasforma in sviluppo e rigenerazione. Abbiamo lavorato per rispondere alle sfide dello spopolamento, puntando su patrimonio, tradizioni e identità gastronomica come leve per un turismo sostenibile e di qualità. Guardiamo al futuro con fiducia: i nostri borghi rappresentano un valore da riscoprire e condividere. Vi aspettiamo a Verbicaro per vivere insieme questa esperienza".

Il progetto punta a diventare un format replicabile e un appuntamento stabile nel panorama culturale calabrese.