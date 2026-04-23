Un’importante azione di prevenzione e monitoraggio del territorio arriva per il Comune di Cassano All’Ionio. L’ente strumentale regionale Calabria Verde, guidato dal Direttore generale Giuseppe Oliva, ha infatti espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini per l’attivazione - si legge in un comunicato stampa del Comune di Cassano all'Ionio - di un presidio idraulico finalizzato al monitoraggio del territorio, con particolare attenzione al corso del Fiume Crati. La comunicazione ufficiale di Calabria Verde arriva in riscontro alla richiesta inoltrata dal Comune nelle scorse settimane. Nella nota si evidenzia come, alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio cassanese – in particolare l’esondazione del fiume Crati verificatasi a seguito delle straordinarie precipitazioni del mese di febbraio – sia opportuno intensificare le attività di monitoraggio del corso d’acqua, con specifico riferimento alle operazioni di ispezione degli argini.

L’attivazione del presidio idraulico rappresenta un ulteriore passo concreto nella direzione della prevenzione e della sicurezza del territorio, maturato anche grazie alla collaborazione istituzionale tra il Comune e Calabria Verde. L’ente regionale ha inoltre espresso apprezzamento per la disponibilità dell’Amministrazione comunale a fornire il necessario supporto logistico per l’organizzazione delle attività. A tal proposito, nei prossimi giorni, si svolgerà un incontro tecnico-operativo tra le parti, finalizzato a definire nel dettaglio le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio e controllo.

Si tratta di un altro risultato importante ottenuto a seguito delle alluvioni che hanno colpito il territorio lo scorso febbraio e rientra nel più ampio lavoro di interlocuzione istituzionale portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, volto a rafforzare le misure di Protezione civile, prevenzione e tutela del territorio e della comunità cassanese. (fonte info e foto: Comune di Cassano all'Ionio)