Il Comune di Rende ha organizzato un ciclo di incontri gratuiti su informatica e intelligenza artificiale dal titolo “Connessioni civiche e digitali: l’IA a portata dei cittadini”. Gli incontri - riferisce una nota del Csv Cosenza - sono dedicati al mondo della scuola, ai cittadini e al volontariato. In particolare, mercoledì 20 maggio, alle ore 18, al centro socioculturale di Contrada Dattoli, a Rende, si terrà l’appuntamento rivolto ai volontari denominato “L’IA per il volontariato, strumenti gratuiti per gestione e comunicazione”. Il format consiste in una introduzione di 15 minuti, un focus di 30 e un approfondimento di 60 minuti. I seminari sono a cura di Informatici senza frontiere. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a isf.calabria@informaticisenzafrontiere.org.
di Redazione | 20/04/2026
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