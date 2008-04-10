Si è conclusa con ampia partecipazione l’edizione 2026 di “Riciclo Aperto”, l’iniziativa nazionale dedicata al recupero di carta e cartone, giunta alla sua 26ª edizione e inserita nel programma della Paper Week. Anche quest’anno Ecoross ha aderito all’iniziativa, aprendo le porte del proprio impianto di selezione dal 14 al 17 aprile.

Nel corso delle quattro giornate, circa 600 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio hanno preso parte alle visite guidate, vivendo un’esperienza concreta di educazione ambientale e avvicinandosi ai principi dell’economia circolare.

Per il sedicesimo anno consecutivo, l’azienda ha partecipato all’iniziativa promossa da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Utilitalia, confermando il proprio impegno nella diffusione di buone pratiche legate alla sostenibilità.

Durante le visite, gli studenti hanno osservato da vicino le diverse fasi della filiera del riciclo – dalla raccolta al recupero fino al riutilizzo dei materiali – comprendendo come carta e cartone possano trasformarsi in nuove risorse. Un percorso reso possibile anche grazie al supporto dei referenti dell’associazione AISA e dello staff Ecoross, che hanno accompagnato i partecipanti lungo tutte le fasi della visita.

«Sono 16 anni che Ecoross partecipa a questa iniziativa – ha dichiarato Flavia Pulignano, Ufficio Marketing Ecoross – e i risultati si riflettono anche nelle percentuali di raccolta differenziata nei territori in cui operiamo. L’educazione ambientale ha un impatto concreto e positivo, soprattutto tra gli studenti». Un’esperienza che rappresenta, inoltre, un momento fondamentale di continuità con le attività educative svolte durante l’anno. «Consideriamo questa iniziativa come un proseguimento di Ecoross Educational – prosegue Pulignano – perché permette ai più giovani di vedere concretamente ciò che apprendono a scuola, comprendendo il valore delle azioni quotidiane come la corretta differenziazione dei rifiuti». Al centro, un messaggio chiaro: «Il rifiuto è una risorsa e dietro il mondo dei rifiuti c’è un grande lavoro, che però parte sempre dalle nostre case».

Sulla stessa linea anche l’AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali) partner di Comieco, che, rappresentata da Daniel Signorelli, sottolinea l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni: «È un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare i più piccoli al riciclo di carta e cartone. Giornate come queste aiutano a diffondere questi concetti anche nelle famiglie, contribuendo a rafforzare la cultura della raccolta differenziata».

Un valore riconosciuto anche dal mondo della scuola. «In classe lavoriamo molto sul senso di responsabilità e sul rispetto dell’ambiente – afferma la docente Maria Rosaria Madeo – ma vedere dal vivo il percorso dei rifiuti fa davvero la differenza. I ragazzi sono stati coinvolti e partecipi, dimostrando grande interesse».

“Riciclo Aperto” si conferma così un appuntamento di rilievo per promuovere comportamenti consapevoli e responsabili, partendo proprio dai più giovani e contribuendo alla costruzione di una cultura ambientale sempre più diffusa.