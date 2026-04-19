Una grande festa, molto partecipata, che ha consegnato alla città due importanti presidi culturali che spianano una volta di più la strada affinché Cosenza torni ad essere, come è nei desiderata del Sindaco Franz Caruso e dell’Amministrazione comunale, l’Atene della Calabria. Questa nuova alba culturale è racchiusa in due nomi: l’anfiteatro intitolato a Vincenzo Ziccarelli e inaugurato il Cinema Italia-Tieri, riconsegnato alla città e tornato a nuova vita, nella stessa serata, dopo quasi un decennio di oblìo.

E’ stato il Sindaco Franz Caruso a scoprire, insieme ai figli del grande drammaturgo, scrittore e regista cosentino, Domenico e Davide Ziccarelli, e al Prefetto Rosa Maria Padovano, la targa delll’anfiteatro che sorge nelle immediate adiacenze di Piazza Amendola, del Cinema Italia-Tieri, della Casa della Musica e a pochi passi dalla scuola elementare di Via Milelli e del Liceo artistico-musicale “Lucrezia Della Valle”. La cerimonia di intitolazione dello spazio culturale è stata introdotta e coordinata da Antonietta Cozza, consigliera delegata alla Cultura del Sindaco Franz Caruso. “Lo scorso anno – ha detto il Sindaco - abbiamo inaugurato Piazza Amendola e adesso inauguriamo questo anfiteatro dedicato a Vincenzo Ziccarelli. La sua figura – ha sottolineato Franz Caruso – ha attraversato il Novecento calabrese con una densità rara, tenendo insieme politica, cultura e impegno civile in un equilibrio che oggi appare quasi inattuale. Non fu semplicemente un uomo delle istituzioni, ma un interprete profondo del proprio tempo e della propria terra, capace di abitare la dimensione pubblica con serietà e misura. Socialista per convinzione e per formazione – ha aggiunto Franz Caruso - Ziccarelli visse la politica come strumento di trasformazione reale, lontano tanto dal cinismo quanto dalla retorica”. Quindi il Sindaco ha ricordato gli anni in cui Vincenzo Ziccarelli fu Presidente della Provincia di Cosenza.

“E’ con orgoglio – ha poi detto il Prefetto Rosa Maria Padovano - che si apprende delle grandi doti di questo personaggio che non è stato soltanto un politico di spessore dei suoi tempi, ma anche di riferimento per le generazioni future. Un grande drammaturgo e, insieme, un grande scrittore e uomo di cultura. E’ veramente con commozione e partecipazione sincera che mi congratulo con i figli e i nipoti a memoria imperitura di una grande persona, non solo dell’uomo politico, quanto e soprattutto per le sue doti culturali che mi auguro possano rappresentare un faro per il futuro”.

In rappresentanza della famiglia è poi intervenuto uno dei figli presenti, Domenico Ziccarelli. “Non è facile – ha detto - parlare del proprio padre, nel senso che per tutti i figli, i padri sono i migliori, ma ritengo che mio padre sia stato un padre un po' per tutti e lo testimonia l’affetto che ho incontrato oggi in questa occasione. Ogni tanto ho punzecchiato il Sindaco Franz Caruso (era l’unico strumento che avevo a disposizione) per ricordare mio padre. Mi perdonerà, come io prendo atto dell’impegno che aveva preso qualche anno fa. Un impegno che ha mantenuto, cosa non scontata di questi tempi. Mi auguro che questo spazio – ha concluso Domenico Ziccarelli - faccia nascere altri Vincenzo Ziccarelli, che sia da stimolo per i calabresi e che non si fermi alla semplice apertura. Sono sicuro che il Sindaco si renderà promotore di iniziative che promuoveranno il teatro. Questo è il posto ideale”.



Riapertura del Cinema Italia

Subito dopo l’intitolazione dell’anfiteatro a Vincenzo Ziccarelli, i partecipanti si sono spostati di pochi metri per raggiungere il vicinissimo Cinema Italia-Tieri che proprio ieri ha riaperto i battenti. Ad accogliere il Sindaco Franz Caruso, il Prefetto Rosa Maria Padovano e l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato (che ha impartito la benedizione alla struttura), il titolare della “Multicinema Citrigno Group”, Pino Citrigno che, dopo l’espletamento di un bando, è risultato affidatario della gestione della sala di Piazza Amendola. Il Sindaco Franz Caruso e le autorità, alla presenza di un numeroso pubblico, hanno tagliato la torta preparata per l’occasione e brindato alla riapertura del Cinema. Poi tutti in sala per assistere alla proiezione di un bellissimo filmato, realizzato dalla società “Yes I Am”, sulle opere di riqualificazione in città, finanziate con Agenda Urbana, ed interpretato dall’attore cosentino Nunzio Scalercio.