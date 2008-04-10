La IX edizione del Premio Verga, in programma a Cotronei il 18 e 19 aprile 2026, si conferma non solo come una prestigiosa vetrina per le eccellenze olivicole del Mezzogiorno, ma come una vera e propria piattaforma strategica per il futuro della Calabria rurale.

Al centro della manifestazione, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e tecnici, emerge la visione di un territorio che fa rete per diventare destinazione turistica d'eccellenza.

Nella visione strategica dell’iniziativa, il Sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati, ha sottolineato con forza il valore politico e sociale dell'evento: "Il Premio Verga non è una manifestazione isolata, ma un tassello fondamentale di una strategia più ampia volta alla valorizzazione dei nostri territori. Iniziative come questa sono indispensabili per supportare la cooperazione tra i diversi attori della filiera e delle istituzioni. Solo facendo rete possiamo trasformare la nostra identità agricola in un fattore di sviluppo sostenibile e duraturo. Il Premio è lo strumento con cui rivendichiamo il ruolo centrale di Cotronei e della Calabria nel panorama olivicolo nazionale."

La qualità della kermesse è garantita dalla stretta collaborazione con l’ARSAC.

Il rigore scientifico del Panel Test, guidato da Carmelo Orlando, assicura una selezione d'eccellenza per gli oli in gara, offrendo una certificazione di qualità che è vanto per tutte le aziende del Mezzogiorno partecipanti: dalla Basilicata alla Calabria, il Premio aggrega le migliori energie produttive del Sud Italia, ringraziate dall'amministrazione per il costante impegno nella tutela della biodiversità.

Il programma punta tutto sulla "Calabria attrattiva" attraverso il turismo esperienziale.

Momenti come la "Passeggiata negli olivi" con Peppone Calabrese e la presentazione del libro di Raffaele Gaetano sulla storica ospitalità calabrese sono stati programmati per coinvolgere attivamente il visitatore.

"Vogliamo che il turista non sia un semplice spettatore - ha proseguito il Sindaco Ammirati -, ma un protagonista che vive il territorio, ne respira la storia e ne assapora i frutti".

La validità di questo percorso è suggellata dal sostegno e dalla partecipazione della Regione Calabria: la presenza e le conclusioni dell'Assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo, ribadiscono la ferma volontà del governo regionale di promuovere con vigore la filiera olivicola.

Per la competitività della Calabria sui mercati internazionali, l’assessore Gallo ha più volte evidenziato quanto sia essenziale il supporto a simili manifestazioni, fondamentali perché capaci di coniugare la qualità del prodotto con la promozione del territorio.

Per l'Amministrazione Comunale di Cotronei, il Gal Kroton, l'Associazione Città dell'Olio e tutti i partner dell’evento, questa interessante occasione rappresenta un invito alla cittadinanza e ai tanti visitatori, affinché tutti celebrino il valore e la qualità eccellente dell’"oro verde" italiano, ma soprattutto per poter esaltare insieme le capacità di una Calabria che sa guardare al futuro con fiducia e spirito di cooperazione.