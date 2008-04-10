Il cinema entra nelle scuole e coinvolge studenti e docenti dell’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano in un percorso che unisce teoria e pratica del linguaggio cinematografico. Parte il progetto “Riflessi di realtà”, inserito nell’ambito del bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Cuore del progetto sarà la realizzazione di un cortometraggio che vedrà il coinvolgimento diretto dall’attore e regista Marco Simeoli. Dopo il successo teatrale di “Aggiungi un posto a tavola” e “Manca solo Mozart”, torna in Calabria per una nuova esperienza insieme agli studenti dell’istituto di Corigliano Rossano. Tra televisione, cinema, fiction, è stato tra i protagonisti di titoli come “Don Matteo”, “Provaci ancora Prof 7”, “Distretto di Polizia”, “Un Medico in Famiglia”, oltre al film “Ex” e “Notte prima degli esami-Oggi”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo come Gigi Proietti, Giorgio Albertazzi, Carlo Vanzina, Johnny Dorelli. Tutte le attività laboratoriali e pratiche del progetto sono curate da “L’Altro Teatro”: martedì 14 aprile gli studenti hanno iniziato il modulo di sceneggiatura con Saverio Tavano, autore e regista cinematografico e teatrale. Seguiranno le lezioni curate dall’esperto Cips Gianluca Gargano, regista e sceneggiatore del docufilm “In viaggio con Lei”, uscito nelle sale cinematografiche a novembre 2024 e vincitore di ben otto Festival, che accompagnerà i ragazzi alla conoscenza teorica e pratica delle varie fasi di realizzazione di un’opera audiovisiva.

“Riflessi di Realtà” si sviluppa a partire dal concetto di freedom photograph, inteso come espressione autentica della libertà individuale: libertà di essere, di immaginare e di rappresentarla attraverso il linguaggio della settima arte. «Il progetto, fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica Cinzia D’Amico, si inserisce in un contesto in cui la riflessione sul linguaggio visivo e sonoro diventa fondamentale per comprendere come immagini e suoni influenzino la percezione della realtà. Attraverso l’analisi di film, serie e documentari, gli studenti – spiega Carmela Caligiuri, referente scientifica del progetto – saranno guidati a interrogarsi sul rapporto tra realtà e finzione, tra verità e rappresentazione, esplorando il ruolo dell’audiovisivo nella costruzione dell’immaginario collettivo». Il progetto si distingue anche per il suo approccio interdisciplinare, grazie al supporto di una psicoterapeuta cognitivo comportamentale, docente di scrittura creativa e istruttrice mindfulness.

Parallelamente, prenderà forma un laboratorio dedicato allo studio degli abiti di scena nel cinema italiano, in collaborazione con la Moema Academy, offrendo agli studenti un’esperienza completa che abbraccia anche gli aspetti estetici e produttivi del linguaggio cinematografico. Le attività saranno inoltre integrate da momenti di alta formazione in collaborazione con l’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Umane, e da proiezioni cinematografiche in diverse sale del territorio.

Saranno due mesi intensi per gli studenti dell’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano: le riprese del cortometraggio sono previste nel mese di maggio. Il partenariato con ANEC Calabria consentirà inoltre la diffusione dell’opera nelle sale cinematografiche del territorio regionale e oltre.