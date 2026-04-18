È stato firmato, alla presenza del notaio Matteo Mazzotta e del dirigente del Settore Patrimonio Alessia Loise, il contratto di compravendita dell’ex Albergo Bologna tra il Comune di Cosenza e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza. A sottoscrivere l’atto sono stati il Sindaco Franz Caruso e il Presidente dell’Ordine Marco Ghionna.

Con la firma odierna si conclude un percorso amministrativo articolato e condiviso, che consente il trasferimento della sede dell’Ordine provinciale degli ingegneri nel centro storico cittadino.

“Con questo ultimo atto formale – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – si realizza un’operazione dal valore strategico che va ben oltre la mera alienazione di un immobile di pregio. Portare nel centro storico una realtà autorevole come l’Ordine degli Ingegneri significa dare concretezza a una visione di sviluppo fondata sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio e strutturato progetto di rilancio del centro storico, già interessato da interventi strategici e da nuovi insediamenti di rilievo, tra i quali, un ruolo centrale riveste l’Università della Calabria che ha avviato la presenza stabile di proprie attività e dei corsi di laurea in infermieristica e fisioterapia, rafforzando il legame tra sistema accademico e contesto urbano.

“Il centro storico – ha proseguito il Primo Cittadino – deve tornare ad essere il fulcro e il motore dello sviluppo della città. La presenza delle facoltà universitarie, insieme a quella degli iscritti all’Ordine degli ingegneri, contribuirà in modo significativo ad animare e rivitalizzare il tessuto urbano, generando nuove opportunità di crescita, innovazione e partecipazione”.

Il sindaco Franz Caruso ha inoltre rivolto un ringraziamento al Presidente Marco Ghionna per la collaborazione istituzionale e per aver condiviso un obiettivo strategico per la città, nonché a quanti hanno contribuito al buon esito dell’operazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Marco Ghionna: “Si tratta di un risultato storico, atteso da molti anni. Dotare l’Ordine di una sede nella parte antica della città significa rafforzarne il ruolo e offrire un punto di riferimento autorevole per l’intera comunità professionale”.

Nei prossimi mesi saranno avviati gli interventi necessari per rendere l’immobile pienamente funzionale alle esigenze dell’Ordine e ad accogliere al meglio i professionisti provenienti da tutta la provincia.