La comunità del Villaggio Frassa, Corigliano-Rossano, si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e valore storico. Domenica 19 aprile 2026, il Simulacro di San Francesco di Paola visiterà per la prima volta la parrocchia “San Benedetto”, guidata con zelo da don Giuseppe Ruffo. Un evento straordinario che unisce fede, tradizione e identità territoriale, rafforzando il legame secolare tra i coriglianesi e il Santo Patrono della Calabria. L’arrivo del simulacro è previsto alle ore 18:30, a seguire la recita del Santo Rosario e, a conclusione, la benedizione finale prima del rientro dell’effigie al Santuario. La parrocchia "San Benedetto" resta uno dei punti di riferimento più antichi e radicati del territorio, era infatti il 1939 allorquando vennero ultimati i lavori dell’edificio di culto. L’evento si inserisce in una cornice di intensa attività pastorale che ha visto nel corso di questi mesi anche la pia pratica dei Tredici Venerdì in onore di san Francesco di Paola, per la prima volta, questa antica devozione viene introdotta e celebrata ufficialmente all’interno della comunità. Nell’attesa dell’arrivo dell’effige di San Francesco di Paola, don Ruffo ha iniziato la visita alle famiglie con la benedizione. Lo stesso parroco ha espresso profonda gratitudine alla comunità dei Padri Minimi di Corigliano Rossano nella persona di Padre Ivano Maria Scalise per l’attenzione avuta per la suddetta comunità parrocchiale, in occasione dei festeggiamenti in onore di san Francesco di Paola a Corigliano.