A Crotone si è vossuto un fine settimana importante per l’atletica calabrese, con la prima gara svolta nella rinnovata pista di atletica (recentemente omologata in via ufficiale dalla Fidal) all’interno del Centro Sportivo “Dodò Gabriele”. La manifestazione, organizzata dal Cr Fidal Calabria e inquadrata nel CdS regionale calabrese per i 10mila metri su pista, ha avuto anche tante gare di contorno in programma, con specialità quali il salto in alto, in lungo e il getto del peso, in cui si sono cimentati diversi giovani Cadetti, Allievi e Assoluti.

Da sottolineare l’importanza strategica di avere strutture di questo livello a disposizione dell’atletica calabrese, dopo che Cosenza ha avuto una sua pista di atletica, su cui si sono svolti (e si svolgeranno quest’anno) i campionati nazionali assoluti sui 10000 metri e che a Vibo Valentia sono avviati i lavori per poter offrire un ulteriore punto di riferimento per gli atleti calabresi.

Nella prova sui 10000 metri a rappresentare i colori dell’Athlos Mirto Crosia è stato Francesco Arcuri (SM40), che ha fatto il suo esordio sui 25 giri di pista con una buona prestazione.