di ANTONIO IAPICHINO - La presentazione dell'antologia "L'io, l'oltre e l'altrove. Il viaggio andata e ritorno delle vibrazioni fuori dal tempo e dallo spazio", edito da Officine Editoriali da Cleto, sarà un evento letterario toccante che si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 17, nella "Sala Gullo" della Casa delle Culture di Cosenza. Il volume raccoglie 39 racconti selezionati dalla Giuria della seconda edizione del Concorso letterario nazionale di Narrativa breve "Riccardo Sicilia", promosso dalla famiglia Sicilia Nigri e dalle Associazioni "Il filo di Sophia" e "La Biblioteca delle donne Fata Morgana". Il tema dell’Antologia e dello stesso concorso è un invito a combinare nella narrazione letteraria l’attuale urgenza di spiritualità, con le nuove concezioni quantistiche di tempo e spazio.

L'evento culturale sarà un omaggio a Francesca Marchese, artista e persona meravigliosa, e a Riccardo Sicilia, il ragazzo per sempre al centro di ogni cosa. La partecipazione attiva resenza di Marianna Andreoli, Giuseppe Bornino, Silvia Cosentino e Marzia Paese, insieme alle incursioni musicali di Aldo Ferrara, Tommaso La Vecchia (NIMBY) e Maria Grazia Scarfò, renderanno l'atmosfera unica e vibrante.

La mostra curata da Federica Armeni, ispirata ad Agaetis byrjun dei Sigur Ross, gruppo molto amato da Riccardo, completerà l'evento, arricchendo il momento di condivisione e riflessione sulla spiritualità, la creatività e l'amicizia.