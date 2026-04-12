Si è tenuto, a conclusione della tre giorni del progetto “Cosenza Città in Salute”, nella Sala consiliare di Palazzo dei bruzi alla presenza di un pubblico numeroso e qualificato, il convegno dal titolo “Sanità e qualità della vita”, moderato dal giornalista Attilio Sabato. Un appuntamento di alto profilo che ha rappresentato il momento conclusivo del progetto “Cosenza città in salute”, un’iniziativa articolata e partecipata, capace di coinvolgere istituzioni, professionisti e associazioni del territorio.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stato il sindaco Franz Caruso, che ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’Assessore alla Salute Maria Teresa De Marco.

“Si è trattato di un evento di grande valore sociale e istituzionale – ha affermato Franz Caruso – che ha avuto il merito di avvicinare concretamente i cittadini ai temi della prevenzione e della tutela della salute. Un progetto che non si è limitato alla riflessione teorica, ma che ha portato servizi e informazioni direttamente tra la gente, rafforzando il senso di comunità e di responsabilità condivisa”.

“Con questa seconda edizione – ha aggiunto Franz Caruso – consolidiamo un rapporto costruito con le associazioni che hanno aderito alla rete della salute, manifestando ancora una volta l’anima solidale di Cosenza, una città che non lascia indietro nessuno e che continua a investire sulla qualità della vita dei propri cittadini”.

“Con l’occasione – ha concluso il primo Cittadino - rinnovo l’impegno dell’amministrazione Comunale, portato avanti attraverso il lavoro di Maria Teresa De Marco, nel promuovere iniziative che mettano al centro la salute pubblica, il benessere dei cittadini e la costruzione di una rete territoriale sempre più efficiente e inclusiva.

L’Assessore Maria Teresa De Marco ha, dal canto suo, espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento – ha affermato l’Assessore De Marco – a tutti i professionisti, le associazioni e i volontari che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile la riuscita di questo progetto. ‘Cosenza Città in Salute’ rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e territorio, capace di promuovere la cultura della prevenzione e di rendere i servizi sanitari più accessibili”.

“Continueremo su questa strada – ha concluso l’assessore De Marco – rafforzando ulteriormente la rete della salute e ampliando le opportunità di informazione, screening e assistenza per tutti i cittadini”.

Di particolare rilievo gli interventi che hanno arricchito il dibattito, grazie al contributo di autorevoli esponenti del mondo medico, accademico e istituzionale, tra cui la parlamentare Simona Loizzo, Vitaliano De Salazar direttore generale dell’azienda ospedaliera e commissario straordinario dell’ASP di Cosenza, Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei Medici di Cosenza, Sisto Milito presidente regionale CARD Calabria, Gianluca Cantisani, presidente nazionale MOVI e rappresentante dell’Alleanza per le Case della Comunità, Ettore Ventura vicepresidente dell’Associazione Med Future.