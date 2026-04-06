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Rocca Imperiale (Cosenza) - Grandinata giorni scorsi, Cia Calabria Nord al fianco degli agricoltori colpiti

La violenta e improvvisa grandinata si è abbattuta, nei giorni scorsi, sul territorio di Rocca Imperiale, colpendo duramente il comparto agricolo locale. L’intensità del fenomeno ha causato danni ingenti, distruggendo i fiori di decine di ettari di frutteti e compromettendo seriamente non solo la produzione dell’annata in corso, ma potenzialmente anche quella del prossimo anno. Il Presidente di Cia Calabria Nord, Luca Pignataro, insieme a tutto il gruppo dirigente, esprime profonda solidarietà e vicinanza agli imprenditori agricoli colpiti.   "Siamo di fronte a un evento calamitoso che mette in ginocchio il lavoro di un intero territorio" - ha dichiarato il Presidente Pignataro - "Saremo al fianco dei produttori in ogni fase, affinché non vengano lasciati soli a gestire questa emergenza".

L’Organizzazione ringrazia pubblicamente l’Amministrazione Comunale di Rocca Imperiale per la tempestività con cui si è attivata nel richiedere alla Regione Calabria le verifiche necessarie per la dichiarazione dello stato di calamità.

Cia Calabria Nord invita e sollecita tutti gli agricoltori danneggiati a documentare immediatamente i danni subiti: è fondamentale raccogliere foto georeferenziate che evidenzino lo stato dei luoghi in tempo reale: tale documentazione sarà indispensabile per le segnalazioni alla Protezione Civile e per il corredo tecnico delle domande di indennizzo, una volta riconosciuto lo stato di calamità.

"Agli agricoltori diciamo: non siete soli", conclude la nota di Cia Calabria Nord. "L’Organizzazione vigilerà affinché vengano attivati tempestivamente tutti gli strumenti di legge previsti a tutela delle imprese colpite, sollecitando ogni intervento utile a mitigare gli effetti economici di questo disastro".


di Redazione | 06/04/2026

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