In un’atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato, tra portali in pietra, antichi camini fumanti e i caratteristici battiporta figurati che adornano il centro storico, Laino Borgo ha celebrato le proprie radici identitarie. Presso la Biblioteca Comunale, si è tenuto un importante convegno di studi dedicato al rito ancestrale della Corajisima, la personificazione della Quaresima che, nell'immaginario popolare, rappresenta la vedova del Carnevale.

L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariangelina Russo e dalla Proloco presieduta da Mario Donato, ha segnato una vera e propria rinascita per questa tradizione. Il fulcro del rito a Laino è legato alla figura di Rosa Micca, che per anni ha "appiccato" al proprio balcone la pupa di cenci per scandire il tempo della penitenza. Oggi, quella testimonianza è raccolta e mantenuta dal figlio Luigi Calvosa che, insieme all’Associazione Archeo Geo Pollino Trekking, per anni ha tenuto vivo il legame con il passato con l’esposizione della corajisima nella piazza del paese.

Quest’anno, la tradizione ha coinvolto l'intera comunità grazie a un laboratorio di confezione delle pupe quaresimali tenutosi nei locali della Biblioteca Comunale. L'iniziativa, nata su invito e guida dell'Assessore Gina Calvosa, da sempre attenta alla tutela delle tradizioni locali, ha permesso di veder fiorire ben sette corajisime, una per ogni contrada dell’antico borgo del Pollino calabrese.

L’evento culturale si è aperto con il taglio del nastro della mostra “Paese che vai, Corajisima che trovi”, un’esposizione curata da Andrea Bressi, musicista e libero ricercatore che dal 2016 è referente per la Calabria della Rete Nazionale Bambole Quaresima. La mostra ha offerto uno sguardo inedito su fantocci rituali provenienti da diverse località del Sud Italia, frutto di una meticolosa ricerca sul campo tra le ultime depositarie di questa usanza. Bressi ha illustrato le peculiarità dei simulacri: dalla patata infilzata con sette penne (una per ogni settimana di Quaresima) al fuso per filare il tempo dell'attesa.

Il successivo convegno, moderato dalla prof.ssa Mariateresa Armentano, in rappresentanza della Associazione Alètheia, ha approfondito gli aspetti antropologici e sonori del periodo. Dopo i saluti istituzionali, Luigi Calvosa ha commosso la platea proiettando le testimonianze dirette della madre Rosa Micca.

Di grande rilievo l’intervento dell’etnomusicologo Christian Ferlaino, che ha tracciato un percorso tra i suoni che accompagnano il passaggio dal Carnevale alla Pasqua, spiegando come l’uso di campanacci, tocche (troccole, battole, raganelle) e oggetti sonori servisse a sacralizzare i percorsi e favorire il risveglio della natura.

Il dibattito si è arricchito con il contributo di Andrea Bressi, che ha continuato a condividere alcune curiosità che caratterizzano le corajisime nel territorio calabrese come emerso nella sua indagine ventennale, seguito dalla relazione della referente per il Molise della Rete Bambole Quaresima, che ha illustrato le analogie con le "Quarantane" di Santa Croce di Magliano, confermando l'esistenza di un filo rosso culturale che unisce i popoli del Mediterraneo. L'evento ha dimostrato come, superati i vecchi pregiudizi, il recupero di questi simboli — fatti di pomodori e peperoni secchi appesi ai casolari — rappresenti non solo un atto di memoria, ma un’opportunità di valorizzazione culturale per l’intero territorio calabrese.

L'evento si è rivelato un momento fondamentale di confronto e scambio culturale, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e comunità sia la chiave per mantenere vive le radici di un territorio. La collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, la Proloco e le associazioni non ha prodotto solo un evento formale, ma un vero spazio di condivisione e accrescimento per tutti i partecipanti. Questo "eco lontano" di una tradizione ancestrale ha varcato i confini regionali, richiamando a Laino Borgo numerosi amici e studiosi anche dalla vicina Basilicata, uniti dal desiderio di far risuonare ancora una volta termini, gesti e riti che appartengono all'anima profonda del Sud Italia.