Tutto esaurito all’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano per la quarta edizione del Festival della Canzone Popolare. L’evento, promosso dalla compagnia folclorica “Calabria Citra” - presieduta da Remo Chiappetta e diretta dal maestro Luigi Stabile - patrocinato dall’Amministrazione comunale e dalla Regione Calabria, è stato brillantemente condotto dall’artista Francesca Motta, alias Cica Jhonson, che ha aperto la serata con una toccante memoria di Mimmo Marino, frontman del gruppo “Mattanza”, deceduto nel 2015.

Hanno partecipato alla manifestazione performer provenienti da varie parti dell’Italia meridionale. Si sono alternati sul palcoscenico dieci interpreti della canzone popolare (“Zingari Felici”, “Peppe Sapone”, “Mattanza”, “I figli di Cibele”, “Mimmo Toscano”, “Giuseppe Di Vasto”, “Daniele Masci”, “Domenica Surace”, “Piero Ingianna”, “Ciccio Nucera”), che hanno proposto un itinerario emotivo nei suoni etnica, spaziando dalla tarantella alle melodie dei campi e delle immancabili storie d’amore. Il ritmo trascinante ha entusiasmato il numeroso pubblico presente, il quale, sollecitato dagli ottimi fraseggi della fisarmonica del maestro Stabile e via via dagli altri strumenti della tradizione, ha mostrato di gradire con frequenti e prolungati applausi.

Momento intenso e gravido di sentimento l’esibizione di Piero Ingianna, talento della scuola locale, trapiantato a Napoli ma legatissimo alle sue origini.

In sala il sindaco Mario Donadio, attorniato dal suo vicario Pasquale Maradei e dai componenti la Giunta: Josephine Cacciaguerra, Salvatore Siliveri, Marisa Di Maria, dal presidente dell’assise cittadina Francesca Rosito (che da qualche settimana esercita la delega alle “Tradizioni popolari”) e dai consiglieri Francesco Soave, Antonio Spina, Angelo Severino, dal presidente regionale della FITP Marcello Perrone.

Nella circostanza, nel suo breve saluto alla platea, il sindaco Donadio ha annunciato, perfettamente in tema, l’imminente avvio del progetto “Rarica Festival”, riguardante, appunto, la valorizzazione e promozione della memoria e della creatività del territorio mediante un composito ventaglio di interventi che coinvolgeranno studenti, adulti, e associazioni.

È stato provato, semmai ve ne sia necessità, come la canzone popolare costituisca per le comunità un fattore identitario fondamentale. «Appuntamenti come questi – ha detto il primo cittadino moranese – si configurano quale dovuto omaggio alle radici collettive, un collegamento tra ciò che è passato e ciò che è e sarà, una sorta di meccanismo in grado di alimentare, soprattutto nei giovani, l’attaccamento alle proprie origini. Continueremo a sostenere – ha chiosato Donadio - tal genere di iniziative, deputate a potenziare il nostro patrimonio immateriale, nella speranza di vedere presto altri soggetti impegnarsi nel recupero e nella custodia dell’eredità sociale, così come da decenni fanno gli amici di “Calabria Citra” cui va la nostra stima e riconoscenza».

Non sono mancati i ringraziamenti all’esecutivo, alla Regione Calabria e alla FITP da parte di Remo Chiappetta e Luigi Stabile, i quali hanno voluto indirizzare un elogio particolare agli artisti che, di fatto, hanno reso possibile lo spettacolo.