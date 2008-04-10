C’è un luogo nel cuore della Calabria dove la poesia non si limita a restare chiusa nei libri, ma prende vita tra vicoli e scorci mozzafiato. È Montegiordano, il primo “Paese della Poesia d’Amore”, pronto a spalancare le porte per una nuova edizione del concorso che ha già conquistato artisti e sA ognatori da tutta Italia.

Dopo il successo dello scorso anno, torna infatti “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”, il premio per poesie e canzoni d’amore inedite nato dall’intuizione del maestro Giuseppe Aletti e sostenuto con forza dal sindaco Rocco Introcaso. Qui i versi si respirano: il centro storico è un itinerario emozionale permanente, un museo a cielo aperto dove le ceramiche artistiche custodiscono parole destinate a sfidare il tempo.

Come partecipare

Il concorso è un invito aperto a chiunque voglia trasformare un’emozione in memoria. C’è tempo fino al 16 maggio 2026 per inviare le proprie opere e provare a diventare uno dei “poeti del mattino”. Il bando è qui:

https://rivistaorizzonti.net/concorso-il-paese-della-poesia-damore

A valutare i testi sarà una giuria d’eccezione presieduta da Aletti, con nomi di rilievo della cultura e della musica come Giuseppe Anastasi, Francesco Gazzè, Reddat Cherrati e Hafez Haidar, Valentina Meola, Federica Grisolia e Rossella Murano, con la presidenza onoraria di Dato Magradze.

Il Festival: un palcoscenico diffuso

Ma Montegiordano è, prima di tutto, un’esperienza collettiva. Dal 23 al 26 luglio, il borgo si trasformerà in un palcoscenico vibrante con il Festival “Il Paese della Poesia d’Amore”. In programma quattro giornate intense: reading tra mare e collina, laboratori, incontri d’autore e serate intrise di magia.

L’eco della scorsa edizione — che ha visto protagonisti artisti del calibro di Pierdavide Carone, Mimmo Cavallo e la Rino Gaetano Band — promette quest'anno nuove vette di coinvolgimento, tra installazioni artistiche e l'ormai iconica atmosfera fiabesca dei cuori rossi che decorano le strade.

Una visione per il territorio

"Montegiordano vi accoglierà con la sua ospitalità autentica e la lentezza rigenerante dei suoi ritmi", sottolinea il sindaco Introcaso, invitando viaggiatori e poeti a farsi ispirare dalla bellezza del luogo. Questo festival rappresenta un tassello fondamentale del Circuito dei Paesi della Poesia ideato da Giuseppe Aletti: un progetto ambizioso che sta disegnando una vera "mappa dell’anima" fatta di borghi e cultura. "Queste manifestazioni innovative danno nuovo slancio ai territori – spiega Aletti – rendendoli unici e riconoscibili. Anche per questa seconda edizione di Montegiordano le novità saranno numerose, capaci di far crescere ulteriormente il borgo tra gli amanti della bellezza".