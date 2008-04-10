Capire il mondo che cambia, orientarsi tra dati, tecnologia e nuove professioni, immaginare il proprio futuro con maggiore consapevolezza. È da queste esigenze che nasce la Locri DESF Academy – Local Development, Twin Transition & Data Skills, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria, in collaborazione con il GAL Terre Locridee.

Per tre giorni, dal 7 al 9 maggio 2026, Palazzo Nieddu a Locri diventerà uno spazio di incontro tra università e scuola, tra teoria e realtà, tra giovani e futuro. L’Academy è rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie della Locride e offrirà un’esperienza formativa intensiva sui temi dello sviluppo territoriale, della transizione digitale e ambientale e, soprattutto, del ruolo sempre più centrale dei dati e dell’intelligenza artificiale nelle scelte economiche e sociali.

Viviamo in un’epoca in cui la disponibilità di dati cresce in modo esponenziale e le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente il lavoro, le imprese e le istituzioni. In questo contesto, comprendere i fenomeni economici con strumenti adeguati non è più un’opzione, ma una necessità. La Locri DESF Academy nasce proprio con questo obiettivo: avvicinare i giovani a un metodo di lettura della realtà fondato sull’integrazione tra teoria economica e dati, fornendo loro le prime chiavi per interpretare la complessità contemporanea.

Il programma prevede lezioni interattive, momenti di confronto e attività di gruppo, in cui gli studenti potranno sperimentare direttamente modalità di apprendimento tipiche del contesto universitario. Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura dei processi di sviluppo locale, con riferimento alle opportunità che caratterizzano i territori della Locride, anche alla luce delle politiche di sviluppo e delle strategie promosse a livello europeo e territoriale. Ampio spazio sarà inoltre dedicato all’orientamento, con una sessione finale focalizzata sui percorsi di studio e sulle opportunità professionali nei settori economico, statistico e finanziario, oggi tra i più dinamici e richiesti anche alla luce delle profonde trasformazioni dei modelli di business delle imprese e della diffusione delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di Terza Missione del DESF e punta a rafforzare il legame tra università e territorio, offrendo ai giovani della Locride un’occasione concreta di crescita e orientamento. Non solo partecipanti, ma veri e propri “ambasciatori dell’esperienza”: gli studenti selezionati saranno infatti chiamati a condividere quanto appreso con i propri coetanei, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della formazione universitaria e sulla necessità di affrontare con strumenti adeguati le sfide del presente.

Saranno ammessi fino a 35 studenti, selezionati sulla base del percorso scolastico e della motivazione. La partecipazione potrà essere riconosciuta dalle scuole come attività di orientamento o PCTO.

«La Locri DESF Academy nasce con l’obiettivo di portare nel territorio strumenti concreti di lettura delle trasformazioni economiche e sociali, rafforzando il dialogo tra università, scuole e attori dello sviluppo locale» – dichiara il Direttore del DESF, Francesco Aiello. «Con questa iniziativa vogliamo offrire ai giovani un’opportunità concreta per avvicinarsi ai temi che stanno ridefinendo il nostro tempo. Comprendere l’economia, saper leggere i dati, interpretare i cambiamenti tecnologici significa oggi avere strumenti essenziali per orientare le proprie scelte future, sia di studio che professionali» – conclude Aiello.

Il bando per partecipare alla Locri DESF Academy è disponibile online al link:

???? https://desf.unical.it/didattica/orientamento-mobilita/locridesfacademy2026/

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 27 aprile 2026.