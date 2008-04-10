La Rete dei Beni Comuni Odv-Ets promuove, martedì 31 marzo, alle ore 18, all’auditorium del Complesso “Sant’Agostino” di Paola, il primo convegno degli Stati Sociali della provincia di Cosenza dal titolo “Il ruolo dell’AI tra etica e innovazione tecnologica. Una sfida del nostro tempo”.

Parteciperanno - riferisce una nota del Csv Cosenza - Andrea Pugliese, professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni presso il DIMES (Dipartimento di Ingegneria Informatica) dell’Università della Calabria e delegato del rettore per l’ICT, che guiderà i partecipanti nella comprensione delle architetture su cui si fonda l’AI contemporanea; Antonio Viscomi, professore ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Magna Graecia di Catanzaro, Direttore del Centro di Ricerca sulla Transizione Digitale e già Deputato della Repubblica nella XVIII Legislatura, che misurerà la distanza tra la velocità dell’innovazione e la lentezza necessaria del diritto, interrogandosi su quali tutele siano ancora possibili e quali urgentemente da costruire; Salvatore Iiritano, CEO di Revelis e Dottore di Ricerca inIngegneria dei Sistemi ed Informatica, con una consolidata esperienza in aziende multinazionali e spin-off accademici nel settore dell’Intelligenza Artificiale e del Big Data Management, che porterà la prospettiva di chi opera quotidianamente al confine tra ricerca applicata e mercato, restituendo al dibattito la concretezza dei sistemi reali; Maria Nardo, professoressa ordinaria di Economia Aziendale presso il DiSPeS dell’Università della Calabria, che sposterà lo sguardo sulla governance pubblica: come misurare il valore reale che l’innovazione produce per i cittadini, e come impedire che il cambiamento tecnologico si traduca in nuove asimmetrie di potere. Infine, Emanuel Russo, Director e Head of Infrastructure and Platform di NTT DATA Italia, AWS Ambassador e figura della classifica Fortune 40 Under 40 2025, porterà la testimonianza diretta di chi questa rivoluzione la costruisce dall’interno, restituendo al dibattito la concretezza dell’esperienza sul campo.

I lavori saranno introdotti da Barbara Stefano, dirigente della Rete dei Beni Comuni ODV e da Gabriele Stefano, componente della Commissione Marketing della Città di Paola. I ringraziamenti saranno affidati alla presidente Giuliana Cicero, a Nino Gatto D’Arrigo, responsabile di “GenerAzione Futuro” e ad Andrea Signorelli, Consigliere comunale della Città di Paola.