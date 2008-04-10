Un aeroporto trasformato in vetrina del Made in Italy, tra profumi, musica e opportunità di business: è questo il bilancio di “Destination Dolce Vita”, evento che ha animato l’aeroporto internazionale di Saarbrücken, attirando operatori turistici, agenzie di viaggio e numerosi visitatori interessati alle nuove connessioni con il Sud Italia, in particolare attraverso un collegamento stagionale attivato con la compagnia Ryanair, che collegherà due volte la settimana l’aeroporto di Lamezia Terme con la regione tedesca e con i confinanti territori di Lussemburgo, Belgio e Francia.

Al centro della scena di questo evento di presentazione, la Calabria, protagonista di un racconto autentico e coinvolgente grazie all’intervento dell’associazione Kalabria Italiae Mundi E.V., che ha portato in Germania un modello di promozione territoriale basato su identità, cultura e qualità dell’offerta verso le destinazioni più affascinanti.

Nel corso della manifestazione, un format immersivo che ha trasformato il terminal aeroportuale in uno spazio di incontro tra tradizione e innovazione turistica, si è tenuto un workshop tematico a cui hanno relazionato il Consultore della Regione Calabria in Germania, Silvestro Parise, e l’esperto di comunicazione e marketing territoriale, Valerio Caparelli, illustrando ai numerosi soggetti del settore viaggi una narrazione coerente e identitaria della regione, che ultimamente si riscontra essere sempre più apprezzata dal mercato internazionale per la sua autenticità.

A conferma del valore strategico dell’iniziativa, l’evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del mondo economico e di importanti autorità, come il Ministro dell’Economia del Saarland, Jürgen Barke, l’Europarlamentare Manuela Ripa, e il Console Generale d’Italia a Francoforte sul Meno, Massimo Darchini.

Tra gli enti promozionali coinvolti nello sviluppo e promozione di itinerari esperienziali, insieme ai vertici del Flughafen Saarbrücken, sono intervenuti la ITKAM - Camera di Commercio Italiana per la Germania, e il Consorzio di Tutela “Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto”, rappresentato nel corner tematico dell’evento dal presidente Aldo Luciano e dal direttore Enzo Talotta.

“In questa speciale occasione interattiva - ha dichiarato il presidente di K.I.M. E.V., Silvestro Parise - insieme a Caterina Perino e Giuseppina Grillo, abbiamo presentato una Calabria da vivere, non solo da visitare, espressa in un viaggio sensoriale tra le eccellenze del territorio, con prospettive e rotte che non sono solo quelle dei collegamenti aerei, ma quelle che indirizzano verso luoghi e punti di interesse che possono diventare veri e propri ponti tra comunità e culture. Come l’incantevole e suggestivo borgo di Morano Calabro, promosso nell’occasione su proposta dell’hub Catasta, incastonato tra le mille bellezze del Parco Nazionale del Pollino, che viene promosso e rilanciato con successo in una chiave innovativa e sostenibile dal Commissario Luigi Lirangi, o come le Escursioni Bucoliche della Verzino Adventure di Antonio Biafora, con le sue grotte rupestri, i sentieri dei paesaggi incontaminati del Marchesato Crotonese e i singolari diapiri salini di Zinga e Castelsilano, unici in Europa. Ma anche la regione di Luigi Lilio da Cirò, ideatore del calendario gregoriano, fortemente promosso dal sindaco Mario Sculco e dalla Regione Calabria nel 450° anniversario della sua morte: una Calabria tutta da scoprire, ricca di storia e di un patrimonio naturalistico di assoluta bellezza, che si presenta al mercato internazionale come un’esperienza autentica, fatta di tradizioni e cultura .”

Una promozione che ha riscontrato grande interesse e un enorme successo, avvenuta in modo spontaneo e autonomo, con la fattiva collaborazione di Inga Schönenberger, responsabile Marketing & Mediengestaltung dell’aeroporto, che è stata rivolta alle numerose agenzie di viaggio presenti, a buyer e tour operator e agli stakeholder turistici, che hanno trovato nell’intervento della Kalabria Italiae Mundi un’importante occasione di confronto e networking, capace di mettere in relazione istituzioni, imprese e comunità italiane all’estero.

In questo scenario, da sottolineare il contributo del Consultore Silvestro Parise, che si distingue per la sua capacità di tessitura di relazioni e di valorizzazione della Calabria in chiave internazionale, dimostrando come la promozione turistica passi innanzitutto dalla creazione di sinergie e da una programmazione di visioni condivise.

“Insieme all’associazione abbiamo creato le basi per future collaborazioni istituzionali in Germania e per un’offerta e messa in rete di pacchetti turistici dedicati, grazie all’interesse crescente che i viaggiatori stanno dimostrando di avere verso un turismo esperienziale e sostenibile. Essere stati protagonisti in questo evento - ha dichiarato Valerio Caparelli al termine del suo intervento al workshop - ci dimostra ancora una volta come la collaborazione tra territori e operatori generi sempre nuove prospettive e valore concreto. Anche perché il mercato tedesco e nord europeo guarda con grande interesse a destinazioni come la Calabria, terra capace di offrire autenticità e qualità. E noi dobbiamo essere bravi e pronti ad intercettare questa domanda crescente verso mete meno convenzionali ma ricche di contenuti, che possono far vivere esperienze autentiche e personalizzate. Dobbiamo disegnare nuove rotte che possano diventare concretamente una leva per il turismo incoming e mettere in campo opportunità innovative e sostenibili con cui valorizzare tutti quei territori ancora poco esplorati dal grande pubblico europeo. E la Calabria ha tutte le caratteristiche per diventare una destinazione di riferimento per questo tipo di turismo”.