Nei giorni scorsi i master dell’Athlos Mirto Crosia sono stati impegnati contemporaneamente su due fronti: alla Run Rome the marathon giunta alla sua 31° edizione e vinta dai keniani Asbel Rutto e Pascaline Kibiwot. L'atleta della società ionica, Giuseppe Otranto, ha corso in staffetta con i suoi colleghi dell’Anas in una gara che ha visto sulla linea di partenza ben 36000 atleti, ottenendo uno splendido 39° posto assoluto su 1500 staffette partecipanti. Nella stessa mattina è andata in scena a San Giovanni in Fiore la 12° edizione del Crossinfiore, ultima gara di cross calabrese di quest’anno, valevole quale seconda prova del Campionato individuale Cross Master e come 6° prova del circuito regionale Calabria Cross.

La gara organizzata dalla Jure Sport è sempre un punto di riferimento per qualità e attenzione ai dettagli, anche quest’anno non ha tradito le aspettative: accoglienza calorosa, ottimi ristori, rilevamento elettronico dei tempi (cosa non scontata in un cross), classifiche puntuali, un percorso perfettamente delineato e preparato nel terreno antistante un agriturismo del luogo.

Oltre 200 partecipanti divisi tra categorie giovanili e master hanno fatto i conti con l’aria rarefatta della Sila a circa 1500 mt, sfidando il freddo ma godendo di un panorama mozzafiato mentre si buttavano a capofitto lungo un circuito di 1,5 km (da ripetere 4 volte) che ben incarna quel che dovrebbe essere un cross: fango, fatica, terreno impervio.

In campo femminile, ottimo terzo posto nella categoria sf40 per Aneta “Nety” Tuca, che riesce ad agguantare il podio nonostante il poco allenamento delle ultime settimane; al maschile sfiora la vittoria Andrea Ponzi, che giunge 2° a 15’’ dal padrone di casa Paolo Audia, vincitore della categoria sm45. Pochi secondi più dietro uno splendido Gianluca Sabetta in forma sempre più smagliante sfiora il podio giungendo 4°, ma con una condizione che lascia presagire per lui future soddisfazioni.