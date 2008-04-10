Un’alleanza concreta per contrastare la povertà sanitaria e garantire accesso alle cure anche a chi vive in difficoltà economiche. È quella siglata al Poliambulatorio Asp di Rosarno tra la Caritas Diocesana di Oppido Mamertina – Palmi e il Banco Farmaceutico Fondazione Ets.

A firmare l’intesa il direttore della Caritas diocesana, diacono Michele Vomera, insieme al delegato territoriale del Banco Farmaceutico per la provincia di Reggio Calabria, Dott.Giuseppe Muscianisi, affiancato dal delegato per la Piana di Gioia Tauro, Carmelo Di Matteo.

L’accordo punta a rafforzare la rete territoriale di assistenza farmaceutica destinata alle persone indigenti, attraverso una collaborazione strutturata tra enti caritativi, farmacie e volontari. Cuore dell’iniziativa sarà la Giornata di Raccolta del Farmaco, che ogni anno a febbraio coinvolge numerose farmacie aderenti: i medicinali donati dai cittadini saranno distribuiti gratuitamente, tramite la Caritas, alle famiglie seguite sul territorio. Previsto anche un forte coinvolgimento del volontariato: saranno infatti i volontari, coordinati dalla Caritas, a presidiare le farmacie durante le giornate di raccolta, sensibilizzando i cittadini sull’importanza della donazione di farmaci da banco e prodotti sanitari.

L’intesa si inserisce in un contesto segnato dalla crescente diffusione della cosiddetta “povertà sanitaria”, che costringe molte persone a rinunciare a cure e medicinali per ragioni economiche. In questo scenario, la collaborazione tra Caritas e Banco Farmaceutico rappresenta un intervento mirato e operativo, capace di incidere concretamente sui bisogni del territorio.

L’accordo segna così un passo avanti nel rafforzamento dei servizi di supporto ai più vulnerabili, con l’obiettivo di rendere effettivo, anche nei contesti più fragili, il diritto alla salute.