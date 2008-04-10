“La storia importante ed il forte radicamento del Rotary nel nostro territorio non potevano esimermi dall’essere presente all’iniziativa, ma la mia partecipazione ha anche un’altra forte motivazione: quella di dover esprimere la mia gratitudine e la mia riconoscenza per l’estrema disponibilità sempre dimostrata dai diversi club Rotary nei confronti della città che mi onoro di guidare e della nostra comunità”. L'ha detto il sindaco di Cosenza Franz Caruso partecipando, nell’aula magna dell’Università della Calabria, presente anche il Rettore dell’Unical Gianluigi Greco, al seminario di apprendimento dei presidenti eletti, promosso dal Rotary Distretto 2102. “Nutro nei confronti dei club Rotary – ha aggiunto Franz Caruso - un attaccamento particolare, perché nel momento del bisogno ho avuto vicino l’istituzione Rotary che, nell’ambito delle sue funzioni, ha espresso nei confronti della città di Cosenza una vicinanza, una solidarietà e un’attività che pur rientrando certamente nella sua mission, non sono certamente un fatto scontato. E dico questo in quanto fermamente convinto del fatto che per poter portare avanti alcune realizzazioni a sostegno delle comunità e per aiutare lo sviluppo delle nostre realtà territoriali, alla fine ci sia bisogno anche di una particolare predisposizione nei confronti delle istituzioni pubbliche da parte di chi è chiamato a guidare il Rotary. Cosenza e l’area urbana – ha detto ancora Franz Caruso nel suo indirizzo di saluto - rappresentano una realtà particolare, perché sono presenti tanti club Rotary e devo dire che la cosa più importante che emerge è la sinergia e la collaborazione tra di loro, anche questo, fattore non secondario e non scontato”. Un particolare ringraziamento per l’invito a partecipare il Sindaco Franz Caruso lo ha rivolto al Governatore eletto del Rotary International Distretto 2102, per l’anno 2026/2027, Giacomo Saccomanno. “Posso dire che da ciascuno dei club Rotary presenti nell’area urbana – ha sottolineato, inoltre, Franz Caruso - ho ricevuto sostegno con atti concreti. Ho ereditato una città in dissesto economico-finanziario e non avevamo possibilità di fare grandi cose, ma quando ho avuto bisogno di un sostegno, anche per piccoli interventi, non è mai venuta meno la vicinanza del Rotary. Ecco perché in occasione di manifestazioni come quella di oggi, che rappresenta un momento altamente formativo per gli aderenti al Rotary, non posso non essere presente, sia come primo cittadino, ma soprattutto come amico riconoscente per quello che il Rotary ha sempre fatto per la nostra città”. Il Sindaco ha poi concluso il suo intervento con l’auspicio che la solida amicizia tra il Comune ed il Rotary possa avere ancora seguito in futuro, “nel pieno convincimento – ha concluso Franz Caruso – che la collaborazione e le sinergie che si instaurano con la società civile siano indispensabili per amalgamare ed irrobustire la comunità con la quale e per la quale dobbiamo affrontare e vincere tante nuove ed esaltanti sfide”.