E’ ufficialmente iniziato il count down per la tappa calabrese, l’unica a sud di Napoli, dei “The Cream of Clapton Band”, super band di assoluto livello internazionale formata da quattro incredibili musicisti (Will Johns, Noah East, Nathan East e Steve Ferrone) strettamente legati al leggendario Eric Clapton, che venerdì prossimo, 27 marzo, alle ore 21 si esibiranno a Rende all’interno del T.A.U. (Teatro Auditorium dell’Unical), portando in scena l’eredità musicale di uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.

Il tour, prodotto e organizzato dalla prestigiosa agenzia D’Alessandro & Galli, che da circa quarant’anni a questa parte porta in giro per l’Europa i migliori artisti dello scenario internazionale (dai Rolling Stones ai Pink Floyd, da Bob Dylan a Joe Cocker, passando per i Duran Duran, Rod Stewart, John Legend, Bryan Adams, Lenny Kravitz e centinaia di altri artisti, oltre allo stesso Clapton), arriverà a Rende dopo le applauditissime tappe di Udine, Trento e Brescia, nonché dopo quelle in programma nei prossimi giorni a Lucca, Napoli e Bari, per poi concludersi a Bergamo il giorno seguente l’attesissima tappa calabrese, fortemente voluta dal direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival, Sergio Gimigliano, e realizzata in joint venture con il Calabria Jazz Meeting.

Come già accaduto lo scorso anno, quando nel periodo invernale in Calabria a far impazzire gli amanti della miglior musica rock blues era stato un altro incredibile chitarrista come Robben Ford, dunque, anche in occasione della XXV edizione del PJF il fedele e appassionato pubblico dell’evento musicale più piccante d’Italia potrà vivere un grandissimo evento di anteprima della stagione estiva.

Nel progetto “The Cream of Clapton”, riconosciuto, approvato e sostenuto dal chitarrista britannico che negli anni Sessanta era letteralmente venerato, tanto da essere chiamato dai fan “God” (Dio), e pensato per restituire dal vivo l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance musicali senza imitazioni né sovrastrutture, ad interpretare brani che hanno di fatto segnato la storia del blues e del rock, con riferimenti soprattutto a momenti fondamentali come il meraviglioso live “24 Nights” e il pluripremiato “Unplugged, saranno proprio i musicisti che hanno condiviso con lui decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, per cui il concerto a cui si assisterà andrà ben oltre il concetto di tributo.

Al centro del progetto c’è Nathan East, storico bassista di Eric Clapton, al suo fianco in tour e in studio per oltre quarant’anni, figura chiave di album e performance che hanno segnato la storia della musica contemporanea, musicista che oltre alla lunghissima collaborazione con Clapton ha suonato con grandi artisti.

Con lui, in prima linea, un altro pezzo da novanta: la leggenda della batteria Steve Ferrone, musicista di riferimento per Clapton in alcune delle sue stagioni più iconiche, anch’egli con un curriculum straordinario, che oltre ad aver collaborato a livello internazionale.

Completano la formazione Will Johns, chitarrista e cantante, nonché nipote di Eric Clapton, interprete appassionato e consapevole di questo repertorio, e Noah East, tastierista e figlio di Nathan East, che porta nel progetto uno sguardo contemporaneo e una naturale continuità generazionale.

Un evento imperdibile, dunque, che profuma di storia della musica, un’occasione irripetibile per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato epoche e generazioni, interpretati dagli stessi artisti che li hanno creati accanto a Eric Clapton.