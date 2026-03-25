Si svolgerà il prossimo 25 marzo, presso la Sala del Consiglio Regionale della Calabria, la Terza Giornata Nazionale sulla Povertà Educativa, evento promosso dal Corecom Calabria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale.

Al centro della manifestazione non solo la premiazione dei tre migliori video selezionati, ma soprattutto un modello innovativo che vedrà i ragazzi veri protagonisti dell’evento: non semplici partecipanti, ma attori attivi chiamati a interagire, valutare e scegliere.

Elemento distintivo della giornata sarà il forte coinvolgimento delle radio calabresi, che contribuiranno alla realizzazione di un format musicale innovativo, capace di creare un autentico ponte intergenerazionale attraverso il linguaggio della musica.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo, e di mons. Attilio Nostro, Vescovo della diocesi di Mileto - Nicotera - Tropea e Presidente dell’Osservatorio Media e Minori, a conferma dell’attenzione istituzionale sul tema della fragilità giovanile e della povertà educativa.

Una giornata che si preannuncia ricca di interazione, emozione e importanti novità, con l’obiettivo di costruire nuovi strumenti di ascolto e dialogo tra giovani, istituzioni e media.