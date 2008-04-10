Si è svolta a Napoli la Giornata nazionale del Risorgimento in stretta connessione con la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, festività civile istituita con la legge n. 222 del 23 novembre 2012. La Giornata nazionale del Risorgimento si è svolta tra il 16 e il 17 marzo a Napoli in collaborazione con Istituto nazionale per la storia del Risorgimento italiano, la Direzione Generale Archivi

del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Città di Napoli.

In questo contesto presso la “Sala Filangieri” dell’Archivio di Stato di Napoli è stato conferito al professor Giuseppe Ferraro il prestigioso premio nazionale ‘Giornata Nazionale del Risorgimento’ per il suo impegno civile, scientifico e istituzionale.

Originario di Longobucco in provincia di Cosenza, nel corso degli anni è diventato, grazie alle sue ricerche e pubblicazioni un punto di riferimento all’interno del panorama storiografico-culturale nazionale e internazionale, basti ricordare la sua pioneristica pubblicazione Il prefetto e i briganti (Le Monnier-Mondadori 2016) sulla storia dell’unificazione italiana e il brigantaggio in Calabria, fino al più recente Giornali prigionieri. La stampa di prigionia durante la Prima guerra mondiale (Donzelli, 2024). Tra le motivazioni del premio vi è stata anche quella di segnalare come l’attività scientifica del Prof. Ferraro rivesta un’importanza nei processi di formazione della comunità civile e scolastica. Infatti nel corso della sua attività di ricercatore e storico Ferraro ha saputo far dialogare queste due dimensioni come dimostra anche la sua recente pubblicazione La storia tra i banchi. Educazione civica, intersciplinarietà, inclusione, Carocci, 2026.

Giuseppe Ferraro, dottore di ricerca presso l’Università degli studi della Repubblica di San Marino, è docente di Storia e Filosofia. Dal 2018 è membro del Centro studi “Paolo Prodi” per la Storia costituzionale (Università di Bologna). Ha collaborato e collabora con diversità Università. Fa parte del comitato scientifico-direttivo dell’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea. È deputato di Storia patria per la Calabria. Le sue ricerche hanno ricevuto importanti riconoscimenti tra i quali: “Spadolini-Nuova Antologia” a Firenze, “P.P. D’Attorre” a Ravenna, “Troccoli Magna Graecia” e “Amaro Silano” in Calabria. La sua monografia Il prefetto e i briganti (Le Monnier-Mondadori) ha ricevuto anche la menzione speciale al premio “Sele d’oro” ed è stata nel 2017 tra le cinque finaliste nazionali dell’Opera prima della SISSCO. Collabora con il Dizionario biografico degli italiani della Treccani. La sua attività riguarda anche la Didattica della storia e la formazione docenti. Attualmente è Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano-Comitato Provinciale di Cosenza.