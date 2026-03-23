Si è svolto, presso la sala convegni “De Cardona” del Centro direzionale Bcc Mediocrati, il convegno celebrativo per il 90° anniversario dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato provinciale di Cosenza (1936-2026). L’evento, introdotto e coordinato dal Direttore dell’Istituto, il Prof. Giuseppe Ferraro, ha saputo connettere la storia del territorio con le sfide dell’identità contemporanea, sotto l'emblematico titolo: "La nostra storia sono le vostre storie".

I lavori si sono aperti con i saluti delle autorità e dei partner istituzionali. Ad accogliere la fitta platea è stato il Presidente della BCC Mediocrati, Dott. Nicola Paldino, seguito dagli interventi del Prof. Fabio Bruno, Prorettore Unical, e della Prof.ssa Tania Frisone, Presidente dell’Associazione Italiana Parchi Culturali di Cosenza.

A seguire gli interventi della Vice Sindaca di Cosenza, Dott.ssa Maria Locanto, della delegata alla cultura di Cariati, Dott.ssa Alda Montesanto, e del Vicesindaco di Rende, Avv. Fabio Liparoti, i quali hanno ribadito il valore della sinergia tra enti locali e ricerca storica. Ha completato il quadro istituzionale il Dott. Giuseppe Cristofaro, Presidente della Fondazione Vincenzo Padula.

Il dibattito scientifico ha offerto una panoramica articolata sulla storia calabrese, italiana e europea: dalla genealogia patriottica della famiglia Poerio, con la dott.ssa Anna Poerio Riverso, direttrice del comitato provinciale di Caserta, all'analisi dei moti del '48 curata dal Prof. Giuseppe Caridi, presidente Deputazione storia patria per la Calabria- Università di Messina. Spazio anche alla memoria materiale con la Dott.ssa Maria Stella Principe, che ha illustrato i documenti ed i cimeli in mostra al Museo dei Brettii e degli Enotri, e alla simbologia monumentale legata ai Fratelli Bandiera approfondita dal Dott. Christian Palmieri del Comitato ISRI di Crotone.

Momento rilevante della mattinata è stata la presentazione dell'opera monografica del Dott. Prospero Francesco Mazza: "Risorgimento e Territori". Il volume ripercorre i nove decenni di attività del Comitato cosentino, offrendo una preziosa chiave di lettura su come la provincia di Cosenza sia stata, e continui ad essere, un fulcro nevralgico per gli studi sull'Unità d'Italia.

Un elemento di straordinaria rilevanza è stata la partecipazione attiva delle scuole secondarie di secondo grado di Rende e Cosenza. La presenza massiccia degli studenti ha trasformato l'aula in un vero laboratorio di cittadinanza: il coinvolgimento delle giovani generazioni rappresenta infatti il fulcro di questo anniversario.

L'evento si è concluso con la consapevolezza che celebrare novant'anni di storia significhi soprattutto alimentare un dialogo costante tra passato e presente, affidando alle nuove generazioni il compito di custodire e onorare i valori di libertà e unità che hanno reso grande il nostro territorio. Mar. Cir.