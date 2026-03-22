di ANTONIO IAPICHINO - I Vigili del fuoco hanno compiuto un'operazione di soccorso eccezionale nel Comune di Pietrapaola, salvando una mandria di 100 bovini podolici dall'isolamento. La strada rurale comunale che conduce all'azienda agricola Sant'Elia di Pasquale Libero era stata bloccata da una frana, mettendo a rischio la sopravvivenza degli animali. Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri, coordinati dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cosenza, con il supporto di Vigili del fuoco di Calabria e Campania è stato possibile portare il foraggio agli animali utilizzando un elicottero proveniente da Salerno. L'operazione è stata portata a termine con successo, garantendo la sopravvivenza della mandria. L'Azienda agricola Sant'Elia ha espresso la propria gratitudine ai Vigili del Fuoco per il lavoro svolto, sottolineando lo spirito di abnegazione e l'umanità con cui hanno operato. "È stato un intervento eccezionale, che ha salvato la nostra mandria e ci ha fatto sentire al sicuro", hanno evidenziato in azienda. L'operazione dei Vigili del fuoco di Cosenza è un esempio di come la collaborazione e la prontezza di intervento possano fare la differenza in situazioni di emergenza. I pompieri effettuano, ogni giorno, un lavoro instancabile e si operano con dedizione al servizio della comunità.