Il sindaco Franz Caruso ha incontrato, nei giorni scorsi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un importante vertice tenutosi presso la Prefettura, alla presenza del Prefetto Rosa Maria Padovano, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle principali autorità civili e militari del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Primo Cittadino ha portato il saluto dell’intera città di Cosenza al Ministro Valditara, esprimendo sentimenti di gratitudine per l’attenzione dimostrata verso le problematiche del sistema scolastico.

“Come amministrazione comunale – ha affermato Franz Caruso – siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nonostante le difficoltà legate a una situazione finanziaria complessa ereditata al momento del mio insediamento. Il Comune di Cosenza, con circa 66 mila abitanti, ha operato, in questi 4 anni, con un organico fortemente ridotto, ma grazie anche al supporto del Ministero dell’Interno e della COSFEL siamo riusciti ad avviare importanti procedure amministrative”.

Franz Caruso ha sottolineato che l’ente ha ottenuto le necessarie autorizzazioni per l’espletamento di concorsi pubblici e ha recentemente sottoscritto nuovi contratti d’assunzione, rafforzando così la capacità amministrativa e i servizi ai cittadini.

Grande attenzione è stata posta al tema dell’istruzione, ritenuto strategico per il futuro del territorio: “Contrastare lo spopolamento – ha evidenziato Franz Caruso – significa investire concretamente nella scuola e nella formazione”. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato i risultati raggiunti nell’ambito del PNRR, sottolineando come i Comuni, in particolare in Calabria, abbiano dimostrato un’elevata capacità di realizzazione degli interventi. In questo contesto, la città di Cosenza si distingue per importanti investimenti già in fase avanzata.

“Entro il 30 giugno rendiconteremo interventi significativi – ha aggiunto Franz Caruso- tra cui la realizzazione di tre nuovi asili nido per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro”. Si tratta di nuove opere che si aggiungono agli oltre 6 milioni di euro già destinati all’edilizia scolastica attraverso i programmi di Agenda Urbana.

Nel corso dell’incontro il sindaco Franz Caruso ha, inoltre, richiamato il project financing del Comune di Cosenza per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico, che riguarda anche gli edifici scolastici, Iniziativa, quest’ultima, particolarmente apprezzata dal Ministro Valditara per la sua capacità di coniugare sostenibilità, innovazione e miglioramento della qualità degli ambienti destinati alla didattica. Il Primo Cittadino ha, quindi, ribadito l’importanza di garantire strutture scolastiche moderne e adeguate alle esigenze della comunità, in stretta sinergia con gli altri enti territoriali, considerando il ruolo di Cosenza quale capoluogo di provincia e polo di riferimento per l’istruzione secondaria.

Infine, Franz Caruso ha rivolto un pensiero ai docenti: “I nostri insegnanti rappresentano una risorsa di grande qualità e professionalità. È necessario riconoscere il loro valore anche attraverso adeguati interventi economici, poiché sono loro a formare le classi dirigenti del futuro”.