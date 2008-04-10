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Stilo (Reggio Calabria) - FRANA A STILO: IN CORSO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 6:35 di oggi intervento dei Vigili del fuoco in località Cattolica di Stilo, nella provincia di Reggio Calabria, per una frana a ridosso di alcune abitazioni e che ha investito anche alcune automobili. Al momento sono in atto operazioni per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nello cedimento. Disposto invio sul posto di team USAR  (Urban Search and Rescue nucleo specializzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dedicato alla ricerca e soccorso di persone disperse in macerie) e nucleo cinofili. 


di Redazione | 18/03/2026

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