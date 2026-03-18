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Mandatoriccio (Cosenza) - Olimpiadi del libro, gli studenti dell’Ic Mandatoriccio incontrano Dino Ticli

La scuola secondaria di primo grado di dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio  ha ospitato l'autore Dino Ticli nell'ambito del progetto “Olimpiadi del libro”. Iniziativa pianificata in collaborazione con la casa editrice Coccole e Books. Gli studenti della scuola guidata dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico hanno letto il romanzo "Il sogno di Martin" di Dino Ticli, ispirato al famoso discorso di Martin Luther King, e hanno lavorato e realizzato numerose attività legate al libro. Dino Ticli è uno scrittore e divulgatore scientifico italiano, noto per le sue opere destinate a giovani lettori. Ha pubblicato tanti libri, con diverse e importanti case editrici. I suoi lavori editoriali trattano temi come la natura, la scienza, l’avventura e la storia, e sono stati tradotti in più di 30 lingue.
La ds ha sottolineato l'importanza della lettura come strumento di piacere e di riflessione, e ha evidenziato come il libro possa essere un punto di partenza per analizzare e discutere temi importanti come l’uguaglianza, la giustizia e la pace. Inoltre, la dottoressa Pacifico ha messo in luce diversi aspetti relativi alla valenza della lettura. Ha fatto notare, infatti, come la lettura sia in grado di arricchire il vocabolario e migliorare le capacità linguistiche e comunicative; sviluppare la creatività e l'immaginazione, stimolando la mente a pensare in modo critico e originale. Alla stessa dirigente non sono mancate considerazioni positive verso la lettura, come la capacità di favorire la comprensione e l’empatia verso gli altri, permettendo di esplorare nuove prospettive e punti di vista, oltre che aiutare a sviluppare la concentrazione e la disciplina, migliorando le capacità di studio e di apprendimento. Dunque, in altre parole per la dirigente Pacifico leggere significa offrire una finestra sul mondo, permettendo di scoprire nuove culture, storie e realtà. Donare, cioè, un rifugio e un sollievo dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane, concedendo un momento di relax e di evasione. In questo senso, la lettura non è solo un’attività ricreativa, ma anche un potente strumento di crescita personale e di formazione, che può aiutare gli studenti a diventare cittadini consapevoli e responsabili.
Dino Ticli ha incontrato gli alunni di diversi plessi della scuola, distribuiti nei comuni di Calopezzati, Campana,  Mandatoriccio,  Pietrapaola e Scala Coeli. Con loro ha discusso del suo libro e dei temi trattati. L'incontro con Dino Ticli è il primo di una serie di appuntamenti con autori che la scuola ha organizzato per i propri alunni, tra cui Daniela Valente, che incontrerà gli alunni di prima e seconda della scuola primaria.  La dirigente Pacifico ha espresso la sua gratitudine verso i docenti, che hanno lavorato con impegno per preparare gli studenti all'incontro con l’autore, evidenziando il loro prezioso contributo per rendere l’evento un vero e proprio successo.  


di Redazione | 18/03/2026

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